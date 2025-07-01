Adalet Bakanı Tunç: Leman Dergisi Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman dergisinin son sayısında yer alan bir karikatür nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “dini değerleri aşağılama” suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç, yapılan incelemeler sonucunda ilgili sayıdaki içerikte Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında suç unsurları bulunduğunu belirtti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez.”

Soruşturma kapsamında Leman dergisinde görevli karikatürist, grafik tasarımcı, yazı işleri müdürü, müessese müdürü ve genel yayın yönetmenine yönelik gözaltı işlemleri başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilgili şahısların bazılarına “ters kelepçe” uygulandığını ve gözaltına alındıklarını duyurdu.

Öte yandan, derginin ilgili sayısının toplatılmasına karar verildi. Ayrıca, derginin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi.

Gelişmeye siyasi ve toplumsal tepkiler de gecikmedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu çirkinliğin sanat ya da fikir özgürlüğü ile ilgisi yoktur. Nefret suçudur.” dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve birçok bakan da karikatüre tepki göstererek adli süreci desteklediklerini bildirdi.