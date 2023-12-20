Mehmet Ali Erbil’den Acun Ilıcalı’ya kara para aklama suçlaması

Ünlü sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil katıldığı bir televizyon programında flaş açıklamalar yaptı. Erbil, iş insanı ve televizyoncu Acun Ilıcalı hakkında kara para aklama suçlamasında bulundu.

KARA PARA AKLAMA SUÇLAMASI

‘Bak Burası Çok Önemli’ programına konuşan Erbil, şunları söyledi:

Erbil, Acun Ilıcalı’nın zamanında elinde mikrofonla röportaj yapabilmek için bir saat kapısında beklediğini hatırlatırken,”3-5 yıl içinde 2 tane ulusal kanal, 1 dijital platform, İngiltere’de 2 futbol takımı, 2 özel uçak, sayısını bilmediğimiz tekneleri… ” sözleriyle kazandığı servetin kaynağının nereden geldiği sorusunu sordu.

“NE BİR KANALIM VAR NE BİR UÇAĞIM”

Kendisinin 50 yıldır televizyon starı olduğunu hatırlatan Erbil, “Ne bir kanalım var ne bir uçağım var. Artık bunu kamuoyuna sunuyorum. Para aklamaya gelirse, 300 eurom vardı, Almanya’da akladım da geldim.” cümleleriyle Acun Ilıcalı’nın kara para akladığı iddiasında bulundu.