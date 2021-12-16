Asgari Ücretin Açıklanacağı Saat Belli Oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 11.00’de bir araya geldi. Bugün beklenen asgari ücret açıklaması öncesinde ise saat 14.00’te TCMB faiz kararı açıklanacak.

Faiz kararı öncesinde dolar/TL 15’ün üzerine çıkarak tarihi zirvesini görürken, PPK toplantısında bugün TCMB’nin 100 baz puan indirim yapması bekleniyor.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Reuters’in aktardığına göre, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2022’de geçerli olacak asgari ücreti bugün belirlemesi beklenirken, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ise saat 15.00’te asgari ücreti açıklaması bekleniyor.

”ENFLASYON KARŞISINDA EZDİRİLMEYEN BİR ORAN”

Asgari ücrete ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, ”Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız” diye konuştu.

İŞÇİ KESİMİ 4 BİN LİRAYA İŞARET ETMİŞTİ

Asgari ücret toplantısının ikincisi Türk-İş ev sahipliğinde yapılmıştı.

Toplantı öncesinde konuşan Türk-İş Genel Başkanı kamuoyunda dile getirilen rakamların altına evet demenin mümkün olmadığını söyledi.

Atalay, “TÜİK temsilcisi kusura bakmasın. Enflasyon yüzde 21 deniyor ama temel gıdalara gelen zamlar ortada. Arzumuz önümüze hemen bir rakam gelmesi ve konuyu bağlamamız.” diye konuştu.

Atalay daha sonra basına yaptığı açıklamalarda 4 bin liranın altına evet demenin mümkün olmayacağını belirtmişti.

TL’NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 50’Yİ AŞTI

Son yıllarda TCMB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Erdoğan’ın düşük faiz istekleri ile üretim, ihracat ve cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle Türk lirasının dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı yüzde 50’yi aştı.

TL’deki kayıpların yüzde 45 ile büyük bölümü Eylül ayı başından beri, yani TCMB’nin ilk faiz indirimi sinyalinden itibaren gerçekleşti.