Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Mevduata TMSF garantisinin üst limiti 200 bin TL’ye çıkarıldı

Mevduata TMSF garantisinin üst limiti 200 bin TL’ye çıkarıldı
0 views
30 Aralık 2021 - 9:36

 Mevduata TMSF garantisinin üst limiti 200 bin TL’ye çıkarıldı

Son dakika: Mevduata TMSF garantisinin üst limiti 200 bin TLye çıkarıldı

Son dakika haberi… Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) garantisi üst limiti 150 bin TL’den 200 bin TL’ye çıktı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında TMSF Başkanlığı’ndan yayımlanan Fon Kurulu Kararı’na göre; halihazırda 150 bin TL olan sigortaya tabi Mevduat ve katılım fonu tutarı, 2022 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 200 bin TL olarak belirlendi. Kararla birlikte, gerekli işlemleri yerine getirmek üzere Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı yetkili kılındı.

Bakan Soylu duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusuBakan Soylu duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Soylu duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusuBakan Soylu duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Fenerbahçe-Afjet Afyonspor maçında istifa sesleri! Bir kez daha protesto…Fenerbahçe-Afjet Afyonspor maçında istifa sesleri! Bir kez daha protesto…
Galatasaray’da çare Okan Kocuk!Galatasaray’da çare Okan Kocuk!
Kulis: AKP’li Vekiller Süleyman Soylu’nun Açıklamalarından RahatsızKulis: AKP’li Vekiller Süleyman Soylu’nun Açıklamalarından Rahatsız
Erdoğan’ın Danışmanı Aktay Atatürk Devrimlerini Hedef AldıErdoğan’ın Danışmanı Aktay Atatürk Devrimlerini Hedef Aldı
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !