Erdoğan: Sayın Esed’le görüşürüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye hakkında açıklamalarda bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında da açıklama yapan Erdoğan flaş bir ifade kullanarak “Sayın Esed” dedi.

Erdoğan’ın Esad hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

Diplomasi ilişkisi kurulmaması için hiçbir sebep yok. Biz Suriye ile ilişkileri geliştirmekte aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye’nin de iç işlerine karışmak gibi hedefimiz olamaz. Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak yaşadığımız bir topluluktur.

Nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi geçmişte canlı tuttuysak, ailece görüşmelere varıncaya kadar Sayın Esed ile bu görüşmeleri yaptık, yarın olmaz diye bir şey mümkün değil, yine olur.

Cumhur İttifakına yönelik açıklamada da bulunan Erdoğan, Bahçeli ile görüşmelerine bundan sonra da devam edeceğini belirtti:

Cumhur İttifakı’nın temsilcisi olarak Devlet Bey’le uzun süredir çalışmalarımız var. Devlet Bey’le yaptığımız görüşmeler var. Bu görüşmelerimizi ara vermeden devam ettirdik, devam ettiriyoruz. Bundan sonra da devam ettireceğiz.

Burada herhangi bir suistimale de fırsat vermeyi düşünmüyoruz. Böyle bir şey de söz konusu değil. Devlet Bey’le şu anda ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, ne gibi tedbirler almamız gerekir, bunların değerlendirmesini yaptık.

1 saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Gerek MHP gerekse AK Parti olarak adımlarımızı atıyoruz.

Erdoğan Esad ile tatilde

Tarih 5 Ağustos 2008. Eşi Esma Esad ile Bodrum’a tatile gelen Esad’ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan Bodrum Havaalanında karşıladı. Sıcak karşılama sonrasında Bodrum’daki 5 yıldızlı otele geçildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ‘ZALİM ESED’ SÖZLERİ:

29 KASIM 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye girme amacının Esad’ın hükümdarlığına son vermek için olduğunu ifade etmişti.