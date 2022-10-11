Metin Akpınar’dan tartışma yaratacak sözler! “Bugün Türkiye cahil bir ülkedir”

59’uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali sona erdi.Festival kapsamında ödül töreni öncesinde ise tiyatro sanatçısı Metin Akpınar, ‘Metin Akpınar ile Muhabbet‘ söyleşisine katıldı.Antalyalılarla bir araya gelen Akpınar’ın söyleşide yaptığı konuşmada güncel politik durumdan söz etti.“LAİKSİNİZ, KEMALİSTSİNİZ NE MUTLU BANA”

Akpınar, “Siz laiksinizdir, sekülersinizdir, pozitif bilimcisinizdir, Kemalistsinizdir ne mutlu bana… Ama bir de karşı tarafta kocaman yüzde 51 oy var. Bugün Türkiye cahil bir ülkedir.“KARŞI TARAFTA YÜZDE 51 OY VAR, EĞİTİM SEVİYESİ İLKOKUL 5”

Ben necip Türk milletinin kararlarından ödü patlayan bir sanatçıyım. O yüzden onlar seçebiliyorlar. Niye? Eğitim seviyesi ortalama beşinci sınıf. Daha liseden mezun bile olamadık. O yüzden önce eğitim eğitim eğitim…” diye konuştu.SOSYAL MEDYADA AKPINAR’A TEPKİSöyleşiye ilişkin o görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Akpınar’ın sözleri tartışma yarattı.