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Hükümet BOTAŞ’ı Satmanın Formülünü Buldu

Hükümet BOTAŞ’ı Satmanın Formülünü Buldu
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20 Ekim 2021 - 17:45

BOTAŞ’ın doğal gaz ticareti ile iletim bölümlerinin ayrılması, daha kârlı olan iletim bölümünün ileride hisse satışına uygun hale getirilmesinin amaçlandığı iddia edildi.

Türkiye, olası hisse satışı ya da halka arz öncesinde büyük kamu enerji firmalarını yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor.

Bloomberg’e konuşan konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, çalışmalar kapsamında doğal gaz ithalatıçısı Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), ilk yapılandırılması amaçlanan şirketler arasında.

Kaynaklara göre BOTAŞ’ın doğal gaz ticareti ile iletim bölümlerinin ayrılması, daha kârlı olan iletim bölümünün ileride hisse satışına uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.

BAKAN REDDETMİŞTİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, BOTAŞ’IN satılmasına yönelik iddiayı gündeme getirmişti. Türkkan mesajında, “BOTAŞ’ı da satmaya hazırlandıkları haberleri geliyor” diyerek, “Yaparlar mı dersiniz?” sorusunu yöneltti. Enerji ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise yaptığı açıklamada, “Ne Türkiye Petrolleri’nin ne de BOTAŞ’ın satılması kesinlikle söz konusu değildir” açıklaması yapmıştı.

YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI TEİAŞ İLE BAŞLAMIŞTI

Çoğu Türkiye Varlık Fonu portföyünde olan enerji firmalarının yeniden yapılandırılmasına Türkiye Elektrik İletim Anonim (TEİAŞ) ile başlanmıştı.

Konu hakkında eylülde Bloomberg’e konuşan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “TEİAŞ’ta halka arzı yapacağız ama orada az miktarlarda olacak. Yani her halükarda çoğunluk hissesi kamunun elinde olacak” demişti.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nde (EÜAŞ) ise özelleştirme programının yürümesi halinde bunun, varlık satışı üzerinden ilerleyeceğini kaydeden Dönmez “Hisse üzerinden bir özelleştirme şu anda düşünmüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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