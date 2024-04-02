Almanya Milli Takımı’nda 44 numaraya yasak! Nazilerin SS sembolüne benzetildi…

Almanya Milli Takımı’nın EURO 2024 öncesi sunduğu formalarda 44 numara internette tartışma konusu oldu. Adidas’ın düzenlediği formada 4 rakamının Nazileri sembolize eden SS simgesine benzediği belirtildi.
Almanya EURO 2024 öncesi Adidas’a tasarlattığı futbol takımının formalarında 44 sayısını yasakladı. Formaların internete düşmesi ardından birçok internet kullanıcısı, 44 sayısının duruşu itibariyle Almanya’da Nazi dönemine benzeyen SS askerlerinin (Schutzstaffel) simgesine benzediğini belirtti.
Simge konusunda ilk olarak tarihçi Michael König tarafından gündeme getirilmiş ve formaların tasarımının ‘çok tartışmalı’ olduğunu söylemişti.
ADİDAS İDDİALARI YALANLADI
Forma üreticisi Adidas iddiaları yalanladı fakat 4 numara için alternatif bir tasarım geliştirileceğini de ekledi.