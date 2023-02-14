Haluk Levent’ten Devlet Bahçeli’ye jet yanıt! “Dün MHP’li vekiller çadırımızı ziyaret ediyordu”

Haluk Levent, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ahbap’ı ve Babala TV’yi hedef göstermesinin ardından bir paylaşım yaptı. Levent, “Sayın Devlet Bahçelinin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum” dedi.
Levent paylaşımında, “Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti. Sayın Devlet Bahçelinin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum. Zaten kurumlar arası işbirliği olmadan başarı olmaz” ifadelerini kullandı.
Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, “Devleti kenara itip ahbap çavuş ilişkisiyle yardım toplanması, bu kapsamda pararlel bir hat kurulması, devletin inandırıcılığını gölgelemektedir. Bizim nazarımızda itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır. Hatay’da baraj yıkıldı yalanını sosyal medyada servis edenler afet bölgesinde neyin peşindedir. Devletin yetişemediği ne vardır da Ahbapçılar ve Babablacılar kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarlar Türkiye televizyonlarında artık yer almamalıdır. Bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır?” ifadelerini kullanmıştı.