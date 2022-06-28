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Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: Kuvvetli yağış uyarısı
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28 Haziran 2022 - 9:54

Meteoroloji’nin son hava durumu raporuna göre bugün de çok sayıda kentte kuvvetli sağanaklar etkili olacak. Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 8 kente sarı kodlu uyarıda bulunurken vatandaşlardan ani sel, su baskını ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte 28 Haziran salı günü hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bursa, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Ordu çevreleri ile Samsun’un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

 

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Kuvvetli yağış uyarısı

 

İç ver doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yarın zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Bursa, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Ordu çevreleri ile Samsun’un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji beklenen yağışlar nedeniyle 8 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Kuvvetli yağış uyarısı

 

BATI KARADENİZ’E YENİ UYARI GELDİ

Meteoroloji’den yapılan açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz (Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Düzce, Sinop’un iç kesimleri) ile iç kesimleri başta olmak üzere Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

BAKAN SOYLU, KRİZ MASASINDA BİLGİ ALDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde geldiği Bartın’da sabah saatlerine kadar sel nedeniyle zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunarak, kriz masasında değerlendirmelerde bulundu.

 

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Kuvvetli yağış uyarısı

 

Bakan Soylu, beraberinde Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın Valisi Nurtaç Aslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın ile kurum müdürleri ile GAMER merkezinde Bartın’da meydana gelen sel ve taşkınlarla ilgili toplantı yaparak genel bilgi aldı. Oluşturulan kriz masasında gün boyunca yaşanan çalışmalar ve sıkıntılı bölgeler hakkında bilgiler alan Bakan Soylu, daha sonra yapılan planlamalar ölçüsünde kurumlara talimat verdi.

KÖPRÜLER YIKILDI, VATANDAŞLAR HELİKOPTERLE KURTARILDI

Dün AFAD ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop’ta kuvvetli yağış etkili oldu. Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle taşan sel suları 2 köprüyü yıktı, bir mahallede ise evleri sel suları bastı. Bozkurt ilçesinde mahsur kalan vatandaşlar botlarla ve helikopterle kurtarıldı. Zonguldak, Bartın ve Karabük’te sağanak nedeniyle yollar sular altında kaldı, bazı bölgelerde vatandaşlar tahliye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bakanlar Derya Yanık, Murat Kurum, Süleyman Soylu, Vahit Kirişçi ve Adil Karaismailoğlu selden etkilenen bölgeye gitti. Bartın’da incelemelerde bulunan Bakan Soylu, gerekli tedbirler alınmasaydı daha büyük bir felaketin olabileceğini söyledi.

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