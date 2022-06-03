Memur ve emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olur?

Memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Memur ve emeklilere yılda iki kez zam yapılıyor. Bu zam oranı enflasyon oranı ve farkına göre belirleniyor. Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5’lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu. Peki, emekli ve memur temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli ve memur temmuz zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Memur ve emekliler heyecanla temmuz ayını bekliyorlar. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer konuyu köşesine taşıdı. Bayer yazısında ‘Yılın ilk 4 ayında TÜFE yüzde 31.71 olarak gerçekleşti. Mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon oranı ile temmuzda 13 milyon 662 bin emekli aylığına yapılacak zam oranı ile 3 milyon memura verilecek enflasyon farkı saptanacak.’ cümlelerine de yer verdi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer konuyu köşesine taşıdı. İşte Bayer’in yazısı:

Yılın ilk 4 ayında TÜFE yüzde 31.71 olarak gerçekleşti. Mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon oranı ile temmuzda 13 milyon 662 bin emekli aylığına yapılacak zam oranı ile 3 milyon memura verilecek enflasyon farkı saptanacak.

Beklentiler mayıs ayı enflasyonunun yüzde 3.97, haziran ayı enflasyonun ise yüzde 2.97 çıkacağı yönünde. Gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 41’e ulaşacak. Buna göre işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi ile dul ve yetim aylığına en az yüzde 40 zam gelecek.

Ocak ayında maaşlarına yüzde 5 zam ile yüzde 2.5 oranında ek artış yapılan 7 milyona yakın memur, memur emeklisi ile sözleşmeli personele de yüksek olasılıkla yüzde 25-30 arası enflasyon farkı ödenecek. 2021 yılında bağıtlanan toplu sözleşme uyarınca memur ve memur emekli maaşlarına temmuzda yüzde 7 oranında daha artış yansıtılacak.

Siyasi irade yetkililerinin açıklamasına göre asgari ücrete temmuzda 6 aylık enflasyon oranı kadar ara zam yapılması gündemde. Buna göre 4 bin 253 lira tutarındaki net asgari ücrette yüzde 40 artış olacak ve 5 bin 997 liraya çıkacak. Masada olan bu formülün hayata geçirilmesiyle 10 milyon emekçi sıcak yaz günlerinde serinleyerek rahatlayacak.

EN SON OCAK AYINDA ZAM YAPILDI

Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5’lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu.

SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK’in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti. Böylece emekliler yüzde 23,65 oranında zam almış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıkladı. En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almış oldu.