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Cem Bölükbaşı Formula 2’deki en iyi yarışını çıkardı!

Cem Bölükbaşı Formula 2’deki en iyi yarışını çıkardı!
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29 Mayıs 2022 - 13:21

Formula 2’de mücadele eden milli sporcumuz Cem Bölükbaşı, 20. sırada başladığı Monaco Grand Prix’si ana yarışını 11. sırada tamamladı. Cem, kariyerinin ilk puanını 1 sırayla kaçırdı.

Türkiye’yi bu sezon Formula 2’de temsil eden Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk sezonunun en başarılı performansını prestijli Monaco caddelerinde gösterdi.

SPRİNTİ 12. BİTİRDİ

Sıralama turlarında 18. sırayı alan Cem, dün koşulan sprint yarışında harika bir start alarak 6 sıra birden yükseldi ve yarış sonuna kadar yerini koruyarak mücadeleyi 12. sırada tamamladı. Bu sonuç, Formula 2’de ilk sezonunu geçiren Cem için en iyi sprint yarışı sonucuydu.

YARIŞTA DA İYİ START ALDI

Formula 2 Monaco Grand Prix’sinin bugün koşulan ana yarışına ise 20. sıradan başlayan Cem Bölükbaşı, yine iyi start alarak 16. sıraya kadar çıktı. İlerleyen turlarda zorlu Monako caddelerinde rakiplerinin kazalar yapmasıyla sıralamada yükselen Cem, hatasız götürdüğü yarışı 11. sırada bitirdi.

Charouz takımında mücadele eden milli sporcumuz Formula 2 kariyerindeki ilk puanına 1 sıra kadar yaklaşmış oldu.

Formula 2 Monaco Grand Prix’sini Felipe Drugovich kazandı. Theo Pourcheire ikinci, Juri Vips ise 3. oldu.

Cem Bölükbaşı Formula 2deki en iyi yarışını çıkardı

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