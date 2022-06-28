Usta sanatçı Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Arkın’ın vefat ettiği hastaneden yapılan açıklamada, “Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital’da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın’ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.”

Türk sinemasına damga vuran Cüneyt Arkın yüzlerce filmde rol aldı.

SON PAYLAŞIMI OĞLUYLA

Yeşilçam anılarını sosyal medya hesabında takipçilerine anlatan Cüneyt Arkın, son paylaşımını 19 Haziran Babalar Günü’nde yapmıştı.

UZUN DEĞİL SEVDİKLERİNLE YAŞAMAK!

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 84. yaş gününü ailesiyle kutlamıştı. Usta oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak” ifadelerini kullanmıştı.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu ünlü isimler Arkın’ın ardından duygularını dile getirdi…

Orhan Gencebay

Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir sanatçıydı, izler bıraktı ve bırakacak. İstisna biriydi. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok eski arkadaştık. Neticede son zamanlarda hastaymış. Durumu iyi değil diye duyuyorduk. Sinemamıza gelen atraksiyonları ile kimsenin yapamayacağı sahneleri yapmıştır. Kendisiyle Film de çektik. Birçok anımız var. Çok da güzel şeyler yaşadık. Değerini bir çok nesil iyi bilir. Ben bir Sanatçı dostu olarak anlatabilirim. Çok da yakışıklı biriydi. Dünya sahasına rahatlıkla çıkabilecekti.

Türker İnanoğlu

32 tane film çektik beraber. Çok yakındık. Çok üzüldüm. Kendini çok yıprattı. Kendini çok yıprattı Cüneyt… Ne diyeceğimi şaşırdım. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çocuklarının ve eşinin başı sağ olsun. Kara Murat’ı çekerken set arasında top oynarken göğsüne top çarptı. Nefes alamaz hale geldi. suni teneffüs yapıldı. Beraber Roma’da film çektik. Devamlı yurtdışında çalışmalar yaptık. Devamlı beraberdik. Cüneyt dublör kullanmadan çalışırdı. Eli, kolu her şeyi sakattı. Dinlemezdi. ‘Dublör yapar’ derdik. ‘Yok ya ben yaparım’ derdi. O tıbbiyeden çok iyi dereceyle mezun olmuş bir doktordu. Sinemaya girdi. Doktorluk yapmayacağını söyledi. Sinemada yürüttü hayatını. Kaderini kendi çizdi. Ne diyebilirim başka? İçki içiyordu bir ara. Sonra onu da bıraktı. Kötü bir alışkanlığı yoktu. Çok şaşırdım ben. Ben sinemanın en eskisiyim. Türk sinemasına gelmiş geçmiş en iyi jöndü Cüneyt. Hepsiyle çalıştım. Cüneyt bir numaraydı. Geçenlerle de kalanlarla da. İnsanlar giderken durup Cüneyt’e bakarlardı. Öyle fiziki bir durumu vardı.

Atilla Dorsay

Şu an öğrendim çok üzüldüm. O kadar yakışıklı bir adamdı ki Yeşilçam’ın büyük yıldızıydı. Dört Yapraklı Yonca ile filmler çevirdi. Ben en çok onu Türkan Şoray ve Filiz Akın ile olan filmleriyle hatırlıyorum. Bir stardı, bir star olmanın bütün gerekliliklerini yerine getirdi. Eşine sağdık bir eşti. Aşk filmlerinde de rol aldı, aksiyon filmleriyle bütünüyle bir sanatçıydı.

Serdar Gökhan

Çok ince ve yufka yürekli bir insandı. Her şey dilindeydi. Karşılıklı rol yaptığımız zaman daha iyi rol yapma derdindeydik. Yolda öğrendim, yıkıldım. Dilim damağım kurudu. Tekrar başımız sağ olsun diyorum.

Nebil Özgentürk

Halkın dertlerini gerektiğinde Sinema yapımcılarına zorlatan ama tabii ki Kara Murat gibi Karaoğlan gibi hala çok seyredilen kahramanvari filmlerinde de bulunmuş çok özel bir karakterdi Cüneyt Arkın. Gerçekten hayatı bir belgesel konusu, onun için de bu kadar konuşuyoruz. Çok hoş bir yüzü var Cüneyt Arkın’ın, o dönem sinemamız zaten yeni bir jön arıyor. Binlerce başrol oyuncusu var önümüzden geçen, samimi söylüyorum inanın bir Cüneyt Arkın efsanesini bulamayabiliriz. O zor koşullarda halkın kalbine yerleşmiş, biz ülke gibi bir insanı kaybetmiş bulunuyoruz. Cüneyt Arkın’ın yaptığı her şey olay olur hala, bu insanlar çok büyük bir mücadele başlattılar.

Uğur Vardan

Türk sinemasının kötü koşullarında aksiyon filmleriyle imzasını atmıştı. Kitleleri peşinden koşturdu. Gurbet Kuşları, Vatandaş Rıza gibi filmlere imza attı. Şükür ki ben kendisiyle Aktüel dergisinde çalışırken söyleşi yapma fırsatı buldum. Beraber ‘Desparado’ filmini izlemiş, sonra evine gidip hem yorumlatmış hem de fotoğraf çekmiştik. Filmin afişinde Salma Hayek’in fotoğrafını kaldırıp kendi fotoğrafını koymuştu. Antonio Banderas’a ‘Sen giderken ben geliyordum’ demişti. Ne diyebilirim ki, bir dönemin yavaş yavaş kapandığını görüyoruz. Artık sinema başka bir evrede. Sinemamızın Alain Delon’uydu. Sinemanın En uç, en önemli, bayrak taşıyıcı karakterlerindendi. Buradaki koşullar kendisi için daha iyiydi herhalde. Burada olmayı yeğledi. Bildiğim kadarıyla yurtdışında da filmleri gösterilmişti.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR

Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçısı Arkın 1937 yılında doğdu.

Arkın, Eskişehir’in bir köyünde doğdu, yokluk içinde büyüdü. Çok çalışkandı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Doktor oldu.

1963 yılında “Artist” dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963’te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü’nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.

Askerlik bitince, 1964’te Halit Refiğ’in “Gurbet kuşları” filmiyle sinemaya adım attı.

SİNEMAYLA GEÇEN BİR ÖMÜRSİNEMAYLA GEÇEN BİR ÖMÜR

Bugüne kadar yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın, Yeşilçam’ın en önemli isimlerinden. Malkoçoğlu, Battal Gazi gibi filmlerle zorlu sahnelere imza atan Cüneyt Arkın kariyeri boyuncu dublör kullanmayı hep reddetti. Bu da bazen ölümlerden dönmesine neden oldu. İşte Cüneyt Arkın’ın yaşadığı 16 sakatlık.

1. Malkoçoğlu’nun üçüncü filminde kafa travması geçirerek 8 gün boyunca komada kaldı.

2. Selahattin Eyyübi filmi setinde attan düşünce omzu ezildi.

3. Bir başka aksiyon içerikli filmi Çöl Kartalı’nda boyun omurları ezildi.

4. Battal Gazi filminde boyun omurları ikinci kez ezildi. Ama ona vız gelirdi bütün bunlar…

5. Sakatlanmalar devam ediyor: Çıtkırıldım adlı filminde sağ el kemikleri parçalandı.

6. Cehenneme Bir Yolcu Var filminin setinde çatlak diziyle bir şekilde oynadı, sonra dizinin üstüne düştü ve eklem içi apse yaptı. Buna rağmen vız gelirdi bu da!

7. Çöl Kartalı filminde attan düşmekle kalmayıp, atın altında kaldı.

8. Cüneyt Arkın’ı kim durdurabilir ki? Çıtkırıldım filminde sol göz ve kaşları yarıldı.

9. Şafakta Üç Kurşun filminde sol omzu çıktı.

10. Ama adam Wolverine gibi, anında iyileşiyor… Malkoçoğlu’nda sol kısmındaki dört kaburgası kırıldı.

11. Adsız Cengaver filminde orta ve yüzük parmakları kesildi.

12. Cici Gelin filminin setinde bel fıtığı oldu.

13. Sol bacağı 6 ay boyunca hiç tutmadı. Ama o Cüneyt Arkın’dı!

14. Akıncılar Geliyor filminde sol diz kapağı çatladı.

15. Adsız Cengaver filminde sol bilek kemikleri de kırıldı.

16. Vücudunun her bölgesi bir badire atlatmaya kararlıydı. Bu kez de Hacı Murat filminde sol kaval kemiği kırıldı. Kırık olsa da durabildi Cüneyt Arkın!