Meteoroloji’den yeni hafta için uyarı! Kuvvetli sağanak ve kar alarmı

Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

7 KENT İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji bugün için “Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon” için kar ve sağanak uyarısında bulundu.

6 İL İÇİN DAHA KAR YAĞIŞI UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Orta ve Doğu Karadeniz’de (Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin) kuvvetli ve çok kuvvetli yağış var. Yağış kıyıda yağmur yükseklerde yoğun kar şeklinde. Kar yağışı Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı’da da görülecek” dedi.

Şen, “Bugün rüzgar kuzey yönlerden Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli esecek. Sıcaklıklar değişmiyor. İstanbul, Edirne 18; İzmir 22, Ankara 14, Antalya 28, Erzurum karla karışık yağmur ve kar 5 derece.

ANADOLU OTOYOLU’NDA SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Küçük Melen mevkisi ve Gümüşova rampalarındaki yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Düzce Ovası’nın güney kesimindeki Aydınpınar yolu ve çevresindeki köyler ile D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu’nun bazı kısımlarında da sis hakim oldu.

Polis ekipleri, görüş mesafesinin azaldığı güzergahlarda sürücüleri, takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

BOLU

Bolu kent merkezinde sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü, Karaköy, Sümer, Sağlık, Dağkent ve Yukarı Soku mahallelerinde zaman zaman sis oluştu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

D-100 kara yolunun Dağkent ve Yumrukaya mevkilerinde de sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22

Adana: Az bulutlu ve açık 25

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.) 16

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.) 14

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 5

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18