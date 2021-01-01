ATV ekranlarında yayınlanan ve nisan ayında final yapan Hercai dizisinin “Reyyan”ı Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, bir yıldır devam eden beraberlikleri evlilikle taçlandırıyorlar.

Yaz boyu arkadaşlarının düğünlerine katılan çift evlenmeye karar verdi. Cedi Osman, Kapadokya’da Ebru Şahin’e evlilik teklifi etti.

Ebru Şahin o anları sosyal medya hesabında ” Evet dedim” notuyla paylaştı…