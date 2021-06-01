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Aşıklar Bodrum’da Ortaya Çıktı

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Aşıklar Bodrum’da Ortaya Çıktı
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24 Temmuz 2021 - 9:44
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Çapkınlıklarıyla ünlü iş adamı Önder Fırat, sunucu Şükran Albayrak’la Bodrum’da aşk tatiline çıktı. 64’lük Fırat, 38 yaşındaki aşkının üzerine titredi. Önder Fırat ve Şükran Albayrak, Bodrum tatilinde romatik anlar yaşadı.

Aşıklar Bodrum'da ortaya çıktı
Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren ikili, önceki gün Yalıkavak’ta deniz keyfi yaptı. Gün boyu iskelede güneşlenen ikiliden Önder Fırat, genç aşkının üzerine titredi.
Sevgilisine yaptığı pahalı jestlerle konuşulan Fırat, bir ara şezlongunda rahat edemeyen Şükran Albayrak’ın yardımına koştu.

 

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