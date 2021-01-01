Meteoroloji’den son hava durumu raporu… Dikkat çeken hafta sonu açıklaması: Sıcaklık artıyor
Meteoroloji’nin son hava durumu raporuna göre bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji bugünden itibaren hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağını ve hafta sonu da ülke genelinde yağış beklenmediğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde Yağış beklenmiyor. kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
SICAKLIKLAR ARTACAK
Meteoroloji hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artmaya başlayacağını ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağını duyurdu.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada “Ülkemizde Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yağış beklenmiyor. Pazartesi ve Salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir” denildi.
ZİRAİ DON UYARISI
Yurdumuzun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
PUS VE SİS UYARISI
Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sisli
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediyor. İç Ege’de sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayı ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 11°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
YOZGAT °C, 8°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
TRABZON °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KARS °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MALATYA °C, 14°C
Az bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık