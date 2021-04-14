Cinsel istismardan yargılanan Tuma Çelik beraat etti

Eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, cinsel istismar suçlaması ile yargılandığı davadan beraat etti. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi Çelik’in delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.
Dokunulmazlığı kaldırılan Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik, “nitelikli cinsel saldırı” suçlamasından beraat etti.
Yerel seçim çalışmaları sırasında bir dernekte tanıştığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen Tuma Çelik, HDP’den istifa etmişti.
8 Ekim 2020’de Meclis’te dokunulmazlığı kaldırılan Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.
Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. Çelik’in delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.