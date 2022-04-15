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Meteoroloji’den sağanak uyarısı

Meteoroloji’den sağanak uyarısı
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15 Nisan 2022 - 10:33
Meteoroloji’nin raporuna göre hava sıcaklıkları hafta sonu artacak. Bugün ise 6 ilde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:

“Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 5°C, 23°C

Az bulutlu

İSTANBUL 6°C, 19°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 21°C

Az bulutlu

KOCAELİ 7°C, 22°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 19°C

Az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 25°C

Az bulutlu

İZMİR 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 7°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 12°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 4°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 12°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Sivas çevrelerinin çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 1°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 2°C, 19°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 8°C, 13°C

Parçalı ve bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

ERZURUM -8°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -10°C, 6°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 2°C, 19°C

Az bulutlu

VAN 0°C, 11°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 4°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 9°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

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