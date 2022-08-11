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Yöneylem’in son anketi açıklandı: Seçmenlerin yüzde 63’ü ‘kötü’ dedi

Yöneylem’in son anketi açıklandı: Seçmenlerin yüzde 63’ü ‘kötü’ dedi
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11 Ağustos 2022 - 14:43

Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, Halk TV canlı yayınında son anket sonuçlarını açıkladı.

Yöneylem'in son anketi açıklandı: Seçmenlerin yüzde 63'ü 'kötü' dedi - Sayfa 1

2023 Seçimlerine 1 yıldan az bir süre kalmışken; araştırma şirketlerinin yayınladığı anket büyük bir ilgi ile takip ediliyor.

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Yöneylem'in son anketi açıklandı: Seçmenlerin yüzde 63'ü 'kötü' dedi - Sayfa 2

SON ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, Halk TV canlı yayınında son anket sonuçlarını açıkladı.

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Yöneylem'in son anketi açıklandı: Seçmenlerin yüzde 63'ü 'kötü' dedi - Sayfa 3

Açıklanan sonuçlara göre, Erdoğan’a asla oy vermem diyenlerin oranı 58.
Seçmenlerin yüzde 30 kesinlikle veririm derken; yüzde 9’u kararsız olduğunu belirtti.

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Yöneylem'in son anketi açıklandı: Seçmenlerin yüzde 63'ü 'kötü' dedi - Sayfa 4

YÜZDE 63 ÜLKE KÖTÜ YÖNETİLİYOR DEDİ

‘Türkiye nasıl yönetilmektedir?’ sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle:

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Yöneylem'in son anketi açıklandı: Seçmenlerin yüzde 63'ü 'kötü' dedi - Sayfa 5

Kötü: Yüzde 63,7

Ne iyi ne kötü: 12,4

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Yöneylem'in son anketi açıklandı: Seçmenlerin yüzde 63'ü 'kötü' dedi - Sayfa 6

İyi: 23,1

Bilmiyorum: 0,9

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Yöneylem'in son anketi açıklandı: Seçmenlerin yüzde 63'ü 'kötü' dedi - Sayfa 7

”MUHALEFET EKONOMİYİ İYİ YÖNETİR”

Seçmenlere ayrıca ‘Ekonomiyi iyi kim yönetir?’ sorusu da yöneltildi. Yanıtlar şöyle:

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Yöneylem'in son anketi açıklandı: Seçmenlerin yüzde 63'ü 'kötü' dedi - Sayfa 8

İktidar: Yüzde 35

Muhalefet: 46,3

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Yöneylem'in son anketi açıklandı: Seçmenlerin yüzde 63'ü 'kötü' dedi - Sayfa 9

Hiçbiri: 10,2

Kararsızım: 4,8

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Yöneylem'in son anketi açıklandı: Seçmenlerin yüzde 63'ü 'kötü' dedi - Sayfa 10

Bilmiyorum: 3,6

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