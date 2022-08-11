Yöneylem’in son anketi açıklandı: Seçmenlerin yüzde 63’ü ‘kötü’ dedi

Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, Halk TV canlı yayınında son anket sonuçlarını açıkladı.
2023 Seçimlerine 1 yıldan az bir süre kalmışken; araştırma şirketlerinin yayınladığı anket büyük bir ilgi ile takip ediliyor.
SON ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI
Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, Halk TV canlı yayınında son anket sonuçlarını açıkladı.
Açıklanan sonuçlara göre, Erdoğan’a asla oy vermem diyenlerin oranı 58.
Seçmenlerin yüzde 30 kesinlikle veririm derken; yüzde 9’u kararsız olduğunu belirtti.
YÜZDE 63 ÜLKE KÖTÜ YÖNETİLİYOR DEDİ
‘Türkiye nasıl yönetilmektedir?’ sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle:
Kötü: Yüzde 63,7
Ne iyi ne kötü: 12,4
İyi: 23,1
Bilmiyorum: 0,9
”MUHALEFET EKONOMİYİ İYİ YÖNETİR”
Seçmenlere ayrıca ‘Ekonomiyi iyi kim yönetir?’ sorusu da yöneltildi. Yanıtlar şöyle:
İktidar: Yüzde 35
Muhalefet: 46,3
Hiçbiri: 10,2
Kararsızım: 4,8
Bilmiyorum: 3,6