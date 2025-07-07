Meteoroloji Uyardı: Aşırı Sıcaklıklar Kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirterek vatandaşları uyardı. Türkiye genelinde etkili olacak sıcak hava dalgasıyla birlikte termometrelerin 44 dereceyi göstermesi bekleniyor.
Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının, özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı öngörülüyor.
Yapılan değerlendirmelere göre;
İstanbul’da sıcaklıkların 33-36 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Ankara’da ise 36-38 derece arasında değişen sıcaklıklar görülecek.
İzmir, Aydın, Muğla ve Diyarbakır gibi illerde ise sıcaklıkların 44 dereceyi bulması öngörülüyor.
Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneş ışınlarının en etkili olduğu saatler olan 11.00-16.00 arasında dışarı çıkmaması gerektiğini vurguluyor.
Ayrıca vatandaşlardan bol sıvı tüketmeleri ve açık renkli, hafif kıyafetler giymeleri isteniyor.