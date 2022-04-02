RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: İlk sahur ve iftar saat kaçta?

Ramazan İmsakiyesi 2022 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Müslümanlar için önemi büyük olan üç aylardan ‘Ramazan’ dün akşam kılınan ilk teravih namazı ile başladı. Ramazan ayının ilk orucu 2 Nisan Cumartesi günü tutulacak. Oruç ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kentlerindeki sahur ve iftar saatlerini merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Ramazan imsakiyesini duyurdu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerimizde sahur, iftar saat kaçta? İşte il il iftar ve sahur vakitleri…

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar ve sahur saatleri internette en çok aranan konular arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı cuma akşam kılındı. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler gece ilk sahura kalkacak ve ardından ilk iftar açılacak. Sahurun en erken olduğu il 04:14 ile Iğdır olurken, ilk iftar 18.35’te Iğdır ve Hakkari’de yapılacak. Son iftar ise 19:46’da Edirne’de açılacak.

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Ramazanın birinci gününde Kırklareli ve Sinop’ta 14 saat 27 dakika ile en uzun, Hatay’da ise 14 saat 12 dakikayla en kısa oruç tutulacak. İstanbul’da Sahur Vakti 05:14’te, iftar ise 19:35’te, Ankara’da sahur 05:01’de, iftar 19:19’da, İzmir’de ise sahur 05:27’de, iftar ise saat 19:41’de açılacak.

Bulunduğunuz ili seçerek, kentinizdeki ramazan imsakiye sayfasına ulaşabilirsiniz…

İL İL 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN



İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma akşamı kılınacak. İstanbul’da saat 20.57’de, Ankara’da saat 20.39’da, İzmir’de saat 20.59’da, Bursa’da saat 20.55’te ilk teravih namazı kılınacak.

İl il tüm şehirlerimizdeki teravih namazı saatlerini öğrenmek için aşağıda linkten yaşadığınız kenti seçip teravih vakitlerine ulaşabilirsiniz…

İL İL TÜM ŞEHİRLERMİZDEKİ TERAVİH VAKİTLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur’an-ı Kerim’de “Bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Nisan’da idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Ramazan ayının ardından, Ramazan bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 05:12 19:36 20:58 2 03.04.2022 05:10 19:37 20:59 3 04.04.2022 05:08 19:38 21:01

İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 05:25 19:42 21:00 2 03.04.2022 05:23 19:43 21:01 3 04.04.2022 05:21 19:44 21:02

ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:59 19:20 20:40* 2 03.04.2022 04:57 19:21 20:41 3 04.04.2022 04:55 19:22 20:43

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).