UCUZ VE ŞIK GİYİNME TÜYOLARI

Aslında herkes giyimine özen göstermeyi sever .Kimi daha az kimi daha çok.Şık giyinen insanın psikolojisi düzelecek, özgüveni artacaktır.Aynanın karşısına geçtiğinde insan kendini beğenmeli, kendi fiziğine uygun kıyafetler seçmelidir.

Modayı takip edenlerin ya da stil sahibi olanların çok para harcadığını düşünür, onları eleştiririz. Her sezon değişen modaya uygun giyinmek, her gün farklı bir havaya bürünmek, kıyafeti tamamlayan ayakkabı ve çantaları takip etmek bile büyük iş.Ama şık olmak,çok para harcayarak bir sürü alışveriş yapmakla olmaz. En önemlisi, ne istediğinizi ve ne alacağınızı biliyor olmanız çok önemlidir.

Klasik parçaların uzun yıllar giyileceği için kumaş ve dikiş kalitesinin iyi olması, bir sezon giyeceğiniz bir kıyafete çok paralar dökmemeniz gerektiği, bir kıyafeti sezona uyarlamak için aksesuarlarla güncellenebileceği gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. İşte size şartlarınızı zorlamadan, her sezon yepyeni bir gardıroba sahip olmanızı sağlayacak önerilerimiz. Özellikle sezonun trendlerini yansıtan parçalar sadece bir sezonluk. O yüzden bu parçalara uygun fiyata sahip olmak kadar akıllı bir alışveriş olamaz. İhraç fazlası satan mağazaları belli aralıklarla ziyaret edebilirsiniz. Birçok tanınmış marka, üretimini Türkiye’de yaptırdığı için yüklemeden arta kalan ya da üretim hatası olan ürünler, ihraç fazlası satan mağazalara gidiyor. Özellikle Merter, Beyoğlu Atlas, Terkos ve Beyoğlu İş Merkezi’ndeki mağazalarda çok ucuz fiyatlara çok güzel kıyafetler bulabilirsiniz. Fiyatı uygun olan bir ürün bulduğunuzda, bir kenara atarak “Bu kalitesizdir,” diye düşünmeyin. Ucuz bir şey yakaladığınızda burun kıvırıp atmak yerine işinize ne kadar yaradığını, değerlendirip değerlendiremeyeceğinizi göz önünde bulundurmalısınız. Sezonun trendlerini takip etmek istiyorsanız, bütçenizi zorlamayacak mağazalardan uygun fiyata birçok şey bulabilirsiniz. Ayrıca modanın çok hızlı değiştiğini de unutmayın.

Alışverişe çıktığınızda ne alacağınızı bilmek ve onu arayıp bulmak çok güzel. Ama ne alacağınızı bilmeden alışverişe gidiyorsanız, sonu hüsranla sonuçlanabilir. Kredi kartına eklenen harcamalar bir yana gardıropta etiketiyle bekleyen kıyafet fazlalığı da cabası.. O yüzden ne alıyor olursanız olun, hatta ne fiyata olursa olsun önce alacağınız parçayı sevin. Sevdiğiniz bir kıyafetten vazgeçemeyeceğiniz gibi defalarca ve severek kullandığınız için kıyafetin hakkını da vermiş olacaksınız

Her sezon sıkılmadan giyebileceğiniz klasik parçaları markaların outlet mağazalarında ararsanız çok rahat bulacaksınız.Outlet’lerden hem bir önceki sezona ait parçaları hem de bu sezonun en çok tercih edilen ürünlerini çok ucuza alabilirsiniz.

Marka tutkusu hepimizde çok az da olsa vardır. Ama tepeden tırnağa aynı markanın koleksiyonunu giyerek moda kurbanı gibi görünmektense, markaları karıştırmak çok daha doğru olacaktır.Hatta pahalı parçalarla ucuzları karıştırmaktan da korkmayın. En akıllı alışverişin, uzun yıllar giyeceğiniz klasik parçalara yatırım yapmak olduğunu da unutmayın.

Her sezon sıkılmadan giyebileceğiniz klasik parçaları markaların outlet mağazalarında aramak akıllıca olacaktır. Outlet’lerden bir önceki sezona ait trendy parçaları almak yerine, beyaz gömlek, trençkot, kaşmir kazak gibi zamansız kıyafetlerin peşinde koşun. İşte

EN ÖNEMLİ DETAY AKSESUAR

Kıyafeti aksesuarın zengin gösterdiği ve tamamladığı bir gerçek. Hatta yeni sezonda bütçenizi sarsmamak için kendinize yeni kıyafet almasanız da eksiğinizi, sezonun aksesuarlarıyla tamamlayabilirsiniz… Ayakkabıların da kıyafetin en önemli parçası olduğu gerçeğini kabul etmek gerekir. Ucuz ayakkabı yerine, bir tane ama kaliteli bir ayakkabı almayı tercih etmeliyiz. Kıyafetlerimiz ucuz ya da ihraç fazlası ı mağazalardan olabilir ama o kıyafeti özel yapanın ayakkabınız olduğunu hatırlatalım. O yüzden ayakkabıya yatırım yapmaktan çekinmeyin.