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İrem Derici’den dudak dudağa aşk pozu

İrem Derici’den dudak dudağa aşk pozu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Mayıs 2023 - 12:07
Ünlü şarkıcı İrem Derici, sevgilisiyle dudak dudağa verdiği pozları paylaştı, sosyal medyayı adeta salladı.
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