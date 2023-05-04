Merve Boluğur’dan yeni imaj: O ünlüye benzetildi

Son yıllarda oyunculuktan ziyade sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Merve Boluğur, imaj değişikliğine gitti. Ünlü isim, saçını kestirerek kendisini dünyaca ünlü oyuncu Kristen Stewart’a benzetti hatta ona meydan okudu.
Güzel oyuncu zaten kısa olan saçlarını daha da kısalttı. Kısacık saçlarıyla bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncu, pozlarını “Kristen işine bak kardeşim” notuyla paylaştı.
Merve Boluğur yeniden sektöre girmek istediğini açıklamış ve hayranlarını umutlandırmıştı. Boluğur, “Artık bol bol iş var, Selim Bey ile yemekteydik. Olay bir çekim geliyor, biz ayrı bir fotoğraf çekimi daha yapacağız” demişti.
İşte ünlü ismin yeni imajı: