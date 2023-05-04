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Merve Boluğur’dan yeni imaj: O ünlüye benzetildi

Merve Boluğur’dan yeni imaj: O ünlüye benzetildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Mayıs 2023 - 10:31
Son yıllarda oyunculuktan ziyade sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Merve Boluğur, imaj değişikliğine gitti. Ünlü isim, saçını kestirerek kendisini dünyaca ünlü oyuncu Kristen Stewart’a benzetti hatta ona meydan okudu.

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