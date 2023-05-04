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Muharrem İnce, “Kılıçdaroğlu FETÖ’nün yeni ortağı” sözlerini savundu, destek şartını açıkladı

Muharrem İnce, “Kılıçdaroğlu FETÖ’nün yeni ortağı” sözlerini savundu, destek şartını açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Mayıs 2023 - 9:40

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. “Kılıçdaroğlu FETÖ’nün yeni ortağı” sözleriyle muhalefetin tepkisini çeken İnce, neden bu ifadeyi kullandığını anlattı. Ayrıca Kılıçdaroğlu’na şartlı destek çağrısı yapan İnce, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ı göndermesi halinde Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini belirterek “Zamanımız bol, 10 gün var. Destekleyeceğim, at ikisini kenara. Öyle yok, Yüce Divan’a gidecekler. Var mı bundan güzel teklif?” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’den seçime sayılı günler kala dikkat çeken açıklamalar geldi. Sözcü Televizyonu’nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İnce, İzmit mitinginde yaptığı ve muhalefetin tepkisini çeken “Kılıçdaroğlu FETÖ’nün yeni ortağı sözlerine de açıklık getirdi. İnce, aynı zamanda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na destek şartını da açıkladı. İnce’nin değerlendirmeleri şöyle:

“2010’da referandum olmuş, yargı FETÖ’ye teslim edilmiş. Bütün bunların içinde Sadullah ERgin adalet bakanı. Ve bu konu herkes tarafından biliniyor. Peki şimdi bu Sadullah Ergin, yargıyı FETÖ’ye teslim ederken, bu Sadullah Ergin YAŞ kararlarıyla önce Atatürkçü subaylar tasfiye edilirken, kumpaslar kurulurken, sahte ses kayıtları devredeyken bu adam işin bir numarasıydı. Peki o arada İçişleri Bakanı kimdi? İdris Naim Şahin. Paranın başında kimdi? Ali Babacan’dı.

‘BUNU DEMEK HAKKIM’

Sadullah Ergin, CHP’nin Çankaya’dan 4’üncü sırasından milletvekili olacak ki, büyük ihtimal seçilecek. Şimdi buna dokunulmazlık vereceksiniz. FETÖ Türkiye’yi ele geçirirken, FETÖ orduyu dağıtırken, yetkili etkili makamlardaki insanları onlarla birlikte işbirliği yaparsanız ben size FETÖ’nün yeni ortağı derim. Bunu demek hakkım.”

‘AT İKİSİNİ KENARA, DESTEKLEYECEĞİM’

Muharrem İnce, Millet İttifakı’ndaki 4 partiden çok daha yüksek oy oranına sahip olduğunu belirterek Kemal Kılıçdaroğlu’na destek şartını da açıkladı. İnce, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın ittifaktan gönderilmesi halinde destek vereceğini belirterek şunları söyledi:

“Çözümü söylüyorum; Yüzde 1 oyu yok bunların… At ikisini kenara, kayıtsız destek olacağım. Söz. Gelsin hadi. Davutoğlu ve Babacan’ı kenara çeksin, kayıtsız destek oluyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı istemiyorum. Bakanlık istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ben memleket istiyorum memleket. At onları kenara, destekleyeceğim

Zamanımız bol, 10 gün var. Destekleyeceğim, at ikisini kenara. Olmaz onlarla, onları da yargılayacağız. Öyle yok, Yüce Divan’a gidecekler. Var mı bundan güzel teklif?”

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