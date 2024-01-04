Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

BBP Genel Başkanı Hilafet Bayrağı Açtı

BBP Genel Başkanı Hilafet Bayrağı Açtı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
04 Ocak 2024 - 15:47
BBP lideri Mustafa Destici, İstanbul’da tevhid bayrağı taşıyan bir kişinin saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptı. Tevhid bayrağına sahip çıkarak, siyasilerin bu olayı değerlendirmesini istedi ve milleti ayrıştırmamak gerektiğini vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet’ yürüyüşünün ardından elinde ‘tevhid’ bayrağı olan bir kişinin darbedilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Destici, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında ‘tevhid’ bayrağı açarak, “Biz ne ay yıldızlı al bayrağımızdan vazgeçeriz, ne de tevhid bayrağımızdan geçeriz” dedi.

Destici, “Milyonlarca gencimiz bu değerlerimizden bir haber olarak yetişmektedir. İnşallah Müslüman Türk gençliğinin tamamına tevhidi de tevhid anlayışını da tevhid bayrağının ne olduğunu da öğreteceğiz. Biz bununla mükellefiz” ifadelerini de kullandı.

“YÜREKLERİ VARSA…”

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hadisenin üzerinden bir kamplaşma meydana getiriliyor. Maalesef birtakım siyasetçilerimiz saldırıyı yapan gencin yalnız olmadığını söylüyor. Onu söyleyenlerin hepsi eğer ufacık kendilerinde bir cesaret varsa, azıcık delikanlı iseler, madem o yalnız değil, onlarda aslında tevhid bayrağını tanımadıklarını ve ona saygılarının olmadığını, onu sahiplenmediğini söylemektedirler. Yürekleri varsa çıksınlar bunu milletimize ifade etsinler. Bu hadise üzerinden milleti ayrıştırmanın, milleti birbirine düşürmenin yolunu kendilerine bir yol olarak seçmesinler. Biz buradan açıkça ilan ediyoruz. Biz ne ay yıldızlı al bayrağımızdan vazgeçeriz, ne de tevhid bayrağımızdan geçeriz. Tam bağımsız, hür, müstakil Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz var olsun demeye devam edeceğiz. ‘La ilahe illallah Muhammed’in Resulullah’ demeye de devam edeceğiz. Biz Türk’üz, Müslümanız, Milliyetçiyiz, Alpereniz.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TFF’de skandallar bitmiyorTFF’de skandallar bitmiyor
Adalet Bakanı Yargıtay’ın AYM’yi tanımamasını savunduAdalet Bakanı Yargıtay’ın AYM’yi tanımamasını savundu
İstanbul Takscilerinin ‘Yok Artık’ Dedirten Zam Talebi!İstanbul Takscilerinin ‘Yok Artık’ Dedirten Zam Talebi!
İran sınırında ele geçirildi: Değeri 2 milyon 750 bin liraİran sınırında ele geçirildi: Değeri 2 milyon 750 bin lira
Konya’da Pres makinesi ile duvar arasında kalan işçi ezilerek can verdiKonya’da Pres makinesi ile duvar arasında kalan işçi ezilerek can verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Balon balığı zehirli mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Melis Sezen de külot trendine uydu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zamlar tek tek hesaplandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TFF’de skandallar bitmiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zehra Güneş ‘Çok istediniz kıramadım’ dedi.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adalet Bakanı Yargıtay’ın AYM’yi tanımamasını savundu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BBP Genel Başkanı Hilafet Bayrağı Açtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul Takscilerinin ‘Yok Artık’ Dedirten Zam Talebi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İran sınırında ele geçirildi: Değeri 2 milyon 750 bin lira
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Konya’da Pres makinesi ile duvar arasında kalan işçi ezilerek can verdi
SON DAKİKA HABERLERİ
Zamlar tek tek hesaplandı!Ocak 4, 2024-4:20 pm
BBP Genel Başkanı Hilafet Bayrağı AçtıOcak 4, 2024-3:47 pm
İstanbul Takscilerinin ‘Yok Artık’ Dedirten Zam Talebi!Ocak 4, 2024-3:46 pm
İran sınırında ele geçirildi: Değeri 2 milyon 750 bin liraOcak 4, 2024-3:43 pm
Yapay Zeka insanlığın sonunu getirecek mi?Ocak 4, 2024-3:27 pm
YSK Başkanı 36 demiştiOcak 4, 2024-3:25 pm
Japonya’daki deprem bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 82’ye ulaştı!Ocak 4, 2024-3:23 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !