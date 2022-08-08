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Merve Boluğur eski kocası Murat Dalkılıç’a öfke kustu! “Bu kaçıncı şov koçum”

Merve Boluğur eski kocası Murat Dalkılıç’a öfke kustu! “Bu kaçıncı şov koçum”
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08 Ağustos 2022 - 14:16

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Murat Dalkılıç’ın açıklaması üzerine kendisi de bir yazı paylaşan Merve Boluğur’dan yeni bir paylaşım geldi. Dalkılıç’ın sözlerine sinirlenen Merve Boluğur’un cevabı ağır oldu.

Merve Boluğur eski kocası Murat Dalkılıç'a öfke kustu! "Bu kaçıncı şov koçum" - Sayfa 1

39 yaşındaki ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile 34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur 2015’te nikah masasına oturmuş; ancak mutlulukları uzun sürmeyen çiftin ikinci evlilik yıl dönümlerini kutlamaya bir hafta kala boşanma kararı almıştı. Boşanmanın ardından Dalkılıç; “Evliliğimizi kurtaramadık” açıklamasında bulunmuştu.

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Merve Boluğur eski kocası Murat Dalkılıç'a öfke kustu! "Bu kaçıncı şov koçum" - Sayfa 2

“HANGİ HAKLA ‘BU KIZ DELİRDİ’ YAZIYORSUNUZ!”
Ünlü popçu, bir süredir kendisine gelen tepkiler karşısında sessizliğini bozdu. Instagram hesabından bir açıklama yapan Dalkılıç, şunları söyledi:”Bir süredir tüm medya mecralarında eski eşim Merve’nin özgürce, canı nasıl istiyorsa öyle yaşadığı halini toplumla paylaşıyor olmasına hangi hakla ‘Bu kız delirdi’ etiketiyle her gün her saat durmaksızın, her şeyin görünür olduğu mecralarla paylaşırsınız! Muhatabı bunları her gün görüyor hiç mi düşünmüyorsunuz? Asıl sizin bu atıflarınız ile herhangi bir insanın ne kadar üzülerek o hale dönüşebileceğinin farkında değil misiniz? Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp, bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum!

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Merve Boluğur eski kocası Murat Dalkılıç'a öfke kustu! "Bu kaçıncı şov koçum" - Sayfa 3

Bu atıflarınızın benimle olan ilişkisine gelince; ne sular akmış üstünden ki hakikaten ‘şaka yapıyorsunuz’ diye düşünüyordum ilk zamanlar ama her gün ciddi ciddi yüzlerce nefret dolu mesajlar geldiği için bir açıklama gereği duydum… Hiçbir zaman ne yaparsanız yapın kendimi haklı çıkarmaya çalışmayacağım… Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar… Şimdi yüksek müsaadenizle bırakın kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım…”

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Merve Boluğur eski kocası Murat Dalkılıç'a öfke kustu! "Bu kaçıncı şov koçum" - Sayfa 4

MERVE’DEN YANIT
Dalkılıç’ın paylaşımı, kısa sürede gündem olurken dikkat çeken bir açıklama da jet hızıyla Merve Boluğur’dan geldi. Ünlü isim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:”Bugüne kadar kendimi var ettim. ‘El alem ne der’ diye de yaşamadım. Siz benimle özgür ruhumu konuşacağınıza başka dedikodu malzemesi bulup kendinizi yaşayın. Çünkü 17 yaşımdan beri kimseye yaslanmadım, sevgi ilişkileri yaşayan kadın oldum. Bana yapılan algı operasyonuna ilk defa cevap veriyorum.

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Merve Boluğur eski kocası Murat Dalkılıç'a öfke kustu! "Bu kaçıncı şov koçum" - Sayfa 5

Çok istesem girip bir diziye başrol oynarım, bunun derdi size mi düştü? Elimin tersiyle kaç kere de ittim ayrıca… Ya da erkek arkadaşım oluyor fakat nedense hep bir yas tutan kız imajı lanse ediliyor… Ya da içimden geldiği, kimseye zararım dokunmadan hareket edip psikolojik yaftamalar… Affedersin herkes kendi psikolojisinde boğulsun, el alemin ünlü olmaya çalışanları ayrı konuşur… Beni kıskanan herkes konuştu çünkü üzerimden senelerdir.”

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Merve Boluğur eski kocası Murat Dalkılıç'a öfke kustu! "Bu kaçıncı şov koçum" - Sayfa 6

MERVE BOLUĞUR SİNİRLENDİ
Tüm bunların ardından önceki gün DJ sevgilisi Mert Aydın ile bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere takılan Boluğur eski eşi Murat Dalkılıç’ın açıklamaları sorulunca, “Yanımda sevgilim var, bu nasıl bir soru sormak!” sözleriyle tepki gösterdi.

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Merve Boluğur eski kocası Murat Dalkılıç'a öfke kustu! "Bu kaçıncı şov koçum" - Sayfa 7

SAKİN KALAMIYOR
Oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; eski eşi Murat Dalkılıç’ın “Merve ayrılma nedenimizi canı isterse açıklar” sözlerine tepki gösterdi.

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Merve Boluğur eski kocası Murat Dalkılıç'a öfke kustu! "Bu kaçıncı şov koçum" - Sayfa 8

PRİM YAPMAKLA SUÇLADI
Eski eşinin açıklamasına çok sinirlenen Boluğur, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Geçmişimle ilgili hiç konuşmadım çünkü benim için bitmiştir. Susmamın nedeni de saygımdandı hep. Fakat kimse de beni defalarca ağzına sakız etmeyecek. Topluca son kez yazıyorum. Bir daha bana böyle gelmeyin. Ne Magazin ne ex. Son kez söylüyorum; benim bir duruşum, imajım var. Kalkıp kokuşmuş bitmiş gitmiş şeyin primini yapmak ne ya?

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Merve Boluğur eski kocası Murat Dalkılıç'a öfke kustu! "Bu kaçıncı şov koçum" - Sayfa 9

Yanındaki kadına saygın olsun. Bir de ‘Merve açıklasın’ falan… Kaçıncı show koçum. Artık hakkımı savunacağım. Kimse beni değişik ithamlarla yargılayamaz. Lütfen erkekcikler uzak durun benden. Ne kimseye laf attım bugüne kadar ne de birine yaslandım. Siz de benden uzak duracaksınız ama bu böyle biline. Cahil kesimin psikolojik baskılarından da sıkıldım. İşsiz misiniz bu kadar psikolog kesildiniz sığ kafalarınızla, uzayın abi. Ben Merve’yim sadece. Benim de hayatıma saygı duyulacak.”

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Merve Boluğur eski kocası Murat Dalkılıç'a öfke kustu! "Bu kaçıncı şov koçum" - Sayfa 10

Murat Dalkılıç bir süredir oyuncu Sitare Akbaş ile birlikte.

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