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Ünlülerin Astroloğu Michaela bir kez daha ödüllendi!

Ünlülerin Astroloğu Michaela bir kez daha ödüllendi!
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16 Aralık 2021 - 14:47

Ünlülerin Astroloğu Michaela bir kez daha ödüllendi!

Ünlü astrolog medyum Michaela Astro 14 Aralık gecesi görkemli bir törenle yılın en başarılı uluslararası astroloğu ödülüyle 1 kez daha taçlandırıldı!Geceye ünlüler damgasını vurdu. Ödül alanlar isimler arasında Murat Yıldırım, ünlü manken ve oyuncu Didem Aksu,Mazhar Alanson,Mert Öcal,Gurur Aydoğan, Aslı Turanlı, Günay Musayeva, Elif Ece Uzun, Atiye gibi isimler ödüle layık görüldüler. Ersan Er ve Berdan Mardini’ de şarkılarıyla geceye renk kattılar!

Ünlülerin Astroloğu Michaela bir kez daha ödüllendi!

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