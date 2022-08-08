Gülben Ergen’e şoke eden mesaj! “Üstsüz poz verir misiniz?”

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Gülben Ergen zaman zaman takipçilerinden gelen sorulara da yanıt veriyor. Gülben Ergen son olarak yine soru-cevap yaptı. Ünlü şarkıcıya gelen mesajlar ise ilginçti; kimi lezbiyen misin dedi kimi ise göğüslerine iltifat etti. İşte Ergen’in sorulara verdiği yanıtlar…

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını paylaşarak gündeme gelen Gülben Ergen sosyal medyada takipçileriyle soru cevap yaptı.

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Zaman zaman bu etkinliği yapan Ergen’e bu sefer ilginç mesajlar geldi.

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Şarkıcı Gülben Ergen’e gelen sorulardan birisi “Lezbiyen misin?” idi. Ergen bu soruya “Hayatımda birisi olmadığı için mi bu soru anlamıyorum. Hayır değilim” yanıtını verdi.

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GÜLBEN ERGEN’E İLGİNÇ SORULAR

Bir takipçi ise Ergen ile sevgili olmak istiyordu. Gülben Ergen bu teklife ise “Riske atmayalım, tanışmayalım, kapalıyım” diyerek cevap verdi.

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Ünlü şarkıcı, başka bir hayranının “Ayaklarınız ne yapıyor?” sorusuna da ayaklarını paylaşarak cevapladı.

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Başka bir takipçi ise sınırları zorladı ve “Göğüsleriniz harika üstsüz poz verir misiniz?” diye sordu.

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Şoke eden bu soruya ünlü şarkıcı “Vermem” diyerek yanıt verdi.

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