Gülben Ergen’e şoke eden mesaj! “Üstsüz poz verir misiniz?”

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Gülben Ergen zaman zaman takipçilerinden gelen sorulara da yanıt veriyor. Gülben Ergen son olarak yine soru-cevap yaptı. Ünlü şarkıcıya gelen mesajlar ise ilginçti; kimi lezbiyen misin dedi kimi ise göğüslerine iltifat etti. İşte Ergen’in sorulara verdiği yanıtlar…
Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını paylaşarak gündeme gelen Gülben Ergen sosyal medyada takipçileriyle soru cevap yaptı.
Zaman zaman bu etkinliği yapan Ergen’e bu sefer ilginç mesajlar geldi.
Şarkıcı Gülben Ergen’e gelen sorulardan birisi “Lezbiyen misin?” idi. Ergen bu soruya “Hayatımda birisi olmadığı için mi bu soru anlamıyorum. Hayır değilim” yanıtını verdi.
GÜLBEN ERGEN’E İLGİNÇ SORULAR
Bir takipçi ise Ergen ile sevgili olmak istiyordu. Gülben Ergen bu teklife ise “Riske atmayalım, tanışmayalım, kapalıyım” diyerek cevap verdi.
Ünlü şarkıcı, başka bir hayranının “Ayaklarınız ne yapıyor?” sorusuna da ayaklarını paylaşarak cevapladı.
Başka bir takipçi ise sınırları zorladı ve “Göğüsleriniz harika üstsüz poz verir misiniz?” diye sordu.
Şoke eden bu soruya ünlü şarkıcı “Vermem” diyerek yanıt verdi.