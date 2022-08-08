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Gülben Ergen’e şoke eden mesaj! “Üstsüz poz verir misiniz?”

Gülben Ergen’e şoke eden mesaj! “Üstsüz poz verir misiniz?”
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08 Ağustos 2022 - 14:11

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Gülben Ergen zaman zaman takipçilerinden gelen sorulara da yanıt veriyor. Gülben Ergen son olarak yine soru-cevap yaptı. Ünlü şarkıcıya gelen mesajlar ise ilginçti; kimi lezbiyen misin dedi kimi ise göğüslerine iltifat etti. İşte Ergen’in sorulara verdiği yanıtlar…

Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Üstsüz poz verir misiniz?" - Sayfa 1

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını paylaşarak gündeme gelen Gülben Ergen sosyal medyada takipçileriyle soru cevap yaptı.

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Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Üstsüz poz verir misiniz?" - Sayfa 2

Zaman zaman bu etkinliği yapan Ergen’e bu sefer ilginç mesajlar geldi.

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Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Üstsüz poz verir misiniz?" - Sayfa 3

Şarkıcı Gülben Ergen’e gelen sorulardan birisi “Lezbiyen misin?” idi. Ergen bu soruya “Hayatımda birisi olmadığı için mi bu soru anlamıyorum. Hayır değilim” yanıtını verdi.

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Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Üstsüz poz verir misiniz?" - Sayfa 4

GÜLBEN ERGEN’E İLGİNÇ SORULAR
Bir takipçi ise Ergen ile sevgili olmak istiyordu. Gülben Ergen bu teklife ise “Riske atmayalım, tanışmayalım, kapalıyım” diyerek cevap verdi.

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Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Üstsüz poz verir misiniz?" - Sayfa 5

Ünlü şarkıcı, başka bir hayranının “Ayaklarınız ne yapıyor?” sorusuna da ayaklarını paylaşarak cevapladı.

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Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Üstsüz poz verir misiniz?" - Sayfa 6

Başka bir takipçi ise sınırları zorladı ve “Göğüsleriniz harika üstsüz poz verir misiniz?” diye sordu.

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Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Üstsüz poz verir misiniz?" - Sayfa 7

Şoke eden bu soruya ünlü şarkıcı “Vermem” diyerek yanıt verdi.

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Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Üstsüz poz verir misiniz?" - Sayfa 8
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Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Üstsüz poz verir misiniz?" - Sayfa 9
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Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Üstsüz poz verir misiniz?" - Sayfa 10
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Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Üstsüz poz verir misiniz?" - Sayfa 11
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Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Üstsüz poz verir misiniz?" - Sayfa 12
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Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Üstsüz poz verir misiniz?" - Sayfa 13
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Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Üstsüz poz verir misiniz?" - Sayfa 14
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Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Üstsüz poz verir misiniz?" - Sayfa 15
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Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Üstsüz poz verir misiniz?" - Sayfa 16
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Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Üstsüz poz verir misiniz?" - Sayfa 17
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Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Üstsüz poz verir misiniz?" - Sayfa 18
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Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Üstsüz poz verir misiniz?" - Sayfa 20
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Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Üstsüz poz verir misiniz?" - Sayfa 21
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Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Üstsüz poz verir misiniz?" - Sayfa 22
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Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Üstsüz poz verir misiniz?" - Sayfa 23
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Gülben Ergen'e şoke eden mesaj! "Üstsüz poz verir misiniz?" - Sayfa 24

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