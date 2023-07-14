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Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a şafak operasyonu

Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a şafak operasyonu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Temmuz 2023 - 18:26
Mersin’de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

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