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Erzurum’da 4.6 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Erzurum’da 4.6 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Haziran 2023 - 11:17

Erzurum’un Aziziye ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

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