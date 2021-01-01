Gonca Vuslateri Kendini Yaktı!

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Korona virüse yakalanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri’nin, üzerine kaynar su döküldü. Vuslateri hemen hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz gün korona virüse yakalanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri’den bir kötü haber daha geldi. Vuslateri’nin, üzerine kaynar su döküldü. Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu yaşadıklarını sosyal medya hesabı Instagramdan takipçileriyle paylaştı.

Vuslateri paylaşımında, “COVID 3. gün. Dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foş diye dökerek İstanbul’u ayağa kaldırdım. Çığlıklarımla. Kök hücre tedavisiyle kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım. COVID daha iyi. ‘Abla sana olanlar olmuş biz çok tutmayalım’ gibi davranıyor dünden beri. Benimle ilgilenen sağlık personelini uykumda dahi alkışlıyorum burada.

Harika projemden 10 gün daha uzaktayım ama inanıyorum ki bu da geçecek… Neler neler geçmedi ki? Cihangir’im… Köpeklerim, sokak kedilerim size emanet bir kaç gün…” ifadelerini kullandı.