MERKEZ BANKASI’NDAN PAPARA AÇIKLAMASI

Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, Papara Elektronik Para A.Ş.‘ye kayyum atanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kamuoyunu bilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Açıklamada, kullanıcı hesaplarının güvende olduğu vurgulandı ve ödeme işlemlerine geçici günlük limit uygulanacağı duyuruldu.

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 10 ŞİRKETE EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Papara’nın da bulunduğu PPR Holding ve toplam 10 şirkete el konularak TMSF kayyum olarak atandı. Operasyon çerçevesinde 13 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

MERKEZ BANKASI: “SİSTEM GÜVENLİ, LİMİTLER GEÇİCİ”

Merkez Bankası açıklamasında, ödeme hizmeti kullanıcılarının sistemdeki fonlarının güvende olduğu vurgulandı. 6493 sayılı Kanun’un 22. maddesi gereği, kullanıcı fonlarının bankalar nezdinde koruma hesaplarında güvence altında olduğu belirtildi.

TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İlgili Mahkeme kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır. Süreç, ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde yürütülmekte olup, Papara nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Detaylı bilgilendirme kuruluş tarafından yapılacaktır.”

Merkez Bankası ayrıca, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz ve etkin şekilde işlemesi için gözetim ve denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

KULLANICILAR NE YAPMALI?

Papara kullanıcılarının işlem yaparken günlük limitlere dikkat etmeleri ve yapılacak yeni resmi açıklamaları takip etmeleri öneriliyor. Ödeme işlemlerine ilişkin teknik detayların, önümüzdeki günlerde doğrudan Papara tarafından açıklanması bekleniyor.