FINDIK DEVİ FİSKOBİRLİK İFLASIN EŞİĞİNDE: 87 YILLIK TARİH SATIŞA ÇIKIYOR

Türkiye’de fındık denince akla ilk gelen kurumlardan biri olan Fiskobirlik (Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği), 87 yıllık geçmişine rağmen iflasın eşiğine geldi. 1938 yılında Giresun’da kurulan ve uzun yıllar fındık üreticisinin en büyük destekçisi olan kurumun, artan borç yükü nedeniyle tüm taşınmazlarını satışa çıkardığı öğrenildi.

TARİHİ KURUM NEFES ALAMIYOR

Karar gazetesinin aktardığı habere göre, sektörde fiyat istikrarı sağlamak ve üreticiyi korumak amacıyla faaliyet gösteren Fiskobirlik, artık ayakta durmakta zorlanıyor. Yıllardır yaşanan mali sıkıntılar, ekonomik daralma ve borçların giderek artması, köklü kurumu büyük bir çöküşün eşiğine getirdi.

GAYRİMENKULLER BİR BİR SATIŞTA

İflas baskısının giderek arttığı Fiskobirlik’te çözüm arayışları satış yoluyla sürdürülüyor. Edinilen bilgilere göre; kurumun elindeki değerli gayrimenkuller, mevcut borç yükünü hafifletmek adına tek tek satışa çıkarıldı. Bu gelişme, iflas ihtimalinin artık yalnızca bir iddia değil, güçlü bir olasılık olduğunu ortaya koyuyor.

FINDIK SEKTÖRÜNÜ SARSAN TABLO

Fiskobirlik’in içinde bulunduğu kriz sadece kurum özelinde değil, tüm fındık sektörü açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. Çünkü bu birlik, Türkiye genelinde on binlerce üreticiye destek sağlayan, alım garantisi sunan ve piyasadaki fiyat dalgalanmalarını dengeleyen en önemli yapılarından biriydi.

ÜRETİCİ BELİRSİZLİKLE KARŞI KARŞIYA

Uzmanlara göre, Fiskobirlik’in devre dışı kalması durumunda fındık üreticileri tamamen piyasa şartlarına terk edilecek. Bu da hem fiyat istikrarının bozulmasına hem de üreticinin gelir güvencesinin ortadan kalkmasına neden olabilir. Sektör temsilcileri, yaşananların zincirleme bir etkiyle tüm tarım kooperatiflerini etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.