Ünlü ekonomist doların yeniden yükseleceği tarihi açıkladı

Ekonomist Atilla Yeşilada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izlediği ekonomik politikaları değerlendirdi. Yeşilada, dolar kurunun ve enflasyonun yükseleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın pazartesi akşam saatlerinde yaptığı açıklamanın yankıları sürüyor. Erdoğan, yurttaşların tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek için “yeni bir finansal alternatif sunuyoruz” diyerek, TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın yurttaşlara ödeneceğini duyurdu.

Erdoğan’ın açıklamaları sonrası TL, dolar karşısında kaybı yüzde 56’dan yüzde 40 civarına geriledi. Ancak Türk lirasının ABD doları karşısında bu sonbaharda değerinin yarısından fazlasını yitirmesiyle birlikte enflasyon yüzde 30’lara çıkmış durumda.

ERKEN SEÇİM İHTİMALİ

Erdoğan’ın ”Kur korumalı TL vadeli mevduat” sistemini Semih Sakallı’ya anlatan ekonomist Atilla Yeşilada, , iktidarın ekonomide attığı son adımların “erken seçim” ihtimalini güçlendirdiğini belirtti.

DÖVİZ VE ENFLASYON UYARISI

Erdoğan’ın açıkladığı modelin tutmayacağını belirten Yeşilada, ”Bu model tutmaz. Neden yürümez? Herhangi bir kütüphane yada dijital kütüphaneye gidip ”e” harfinin altında ekonomi ders kitapları bulacaksınız bu ekonomi 101’den yani cahiller için ekonomiye girişten çok iyi ekonomi bilenler için ustalar tarafından yazılmış kitaplar var gözünüzü kapatıp kitaplardan birini seçeceksiniz. O kitapların ilk sayfasında yazar neden yürümeyeceği. Böyle bir şey olmaz. Şöyle bir örnek vereyim düşünelim ki 1 trilyon mevduat var. Bunun ortalama faizi 15, Türk Lirası(TL) bir yılda yüzde 30 değer kaybetti. Durum böyle olursa siz bir yılda o parayı sigorta etmek için devletin kasasından 150 milyar lira ödeyeceksiniz. İkinci bir sebep olarak, millet neden dolara kaçıyor? Çünkü enflasyondan çekiniyor” dedi.

DOLARIN YÜKSELECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI

Yeşilada, ”Diyelim ki dolar/TL yıl sonunda 10 TL’ye indi. Böylece yüzde 15 olan mevduat faizinin altına indi ama TÜİK 3 Ocak’ta enflasyon rakamlarını açıklayacak, enflasyon oranı da yüzde 30 olacak. Peki ne olacak? Vatandaşın parası yine yüzde 15 değer kaybetmiş olacak. Merkez Bankası ihracatçılara vadeli kur verecekmiş. Adil değerinin altında kur verirecek. Ve kurda bir şaşma olursa ya Merkez Bankası’nın rezervleri eriyecek, ya da piyasaya daha çok TL verecek. Vatandaş da bununla yine dolar alacak. Böylece döviz yeniden yükselecek” ifadelerini kullandı.