Şarkıcı Sıla, Parfüm Sırrını Açıkladı

Ünlü şarkıcı Sıla, sahne performansının yanı sıra tarzıyla da dikkat çekiyor. Son olarak 45. yaşını kutlayan ve 5 yıldır oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla, güzel kokusunun sırrını paylaştı.

Günlük 20 farklı parfüm kullandığını belirten ünlü şarkıcı, konserlerde ise yıllardır vazgeçmediği özel bir tercihi olduğunu söyledi. Sıla, “Konserlerde kullandığım parfümü yurt dışında özel yaptırıyorum. Seyirciler ‘Parfümünün markası ne acaba?’ diye soruyor” dedi.

Hayranları, Sıla’nın tercih ettiği bu özel parfümü merak etmeye devam ediyor.