Merkez Bankası ile ilgili dikkat çeken altın satışı iddiası! ‘Şubat ayında başladı…’

Merkez Bankası’nın altın rezervi son 7 haftada yüzde 9 düşerken ekonomist Uğur Gürses, 3 Mart-20 Nisan tarihleri arasında TCMB’nin 72 ton (4,7 milyar dolar) altın sattığını hesaplamıştı.
Bloomberg’den Kerim Karakaya’nın konuyla ilgili kaynağına dayandırdığı haberine göre Merkez Bankası, rekor seviyeye çıkan altın ithalatını şubat ayında geçici olarak durdurmasının ardından iç piyasada artan altın talebini kendi rezervlerinden karşılamaya başladı.
ALTIN İTHALATI OCAKTA REKOR KIRMIŞTI
Altın talebinin artmasında enflasyona karşı kendini korumak isteyen yatırımcılar ile seçim öncesi Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybının rol oynadığı belirtildi.
Türkiye’nin altın ithalatı ocak ayında 68,3 ton ile rekor kırmıştı. İthalat, şubatta 57,5 milyon tona, martta ise 21,7 milyon tona geriledi.
Dünya Altın Konseyi verilerine göre geçen yıl merkez bankaları arasında en çok altın alımını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gerçekleştirmişti.
TCMB’nin altın rezervi 20 Nisan haftasında 52,1 milyar dolardan 49,2 milyar dolara gerilemişti. Altın rezervi, 2022 yılının sonuna göre yüzde 7,4 arttı.