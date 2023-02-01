Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

EMPATİ’DE AHMET MÜMTAZ TAYLAN’IN KONUĞU OYUNCU DENİZ BAYSAL YURTÇU

EMPATİ’DE AHMET MÜMTAZ TAYLAN’IN KONUĞU OYUNCU DENİZ BAYSAL YURTÇU
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
28 Nisan 2023 - 14:15
NTV ekranlarında Empati’de Ahmet Mümtaz Taylan’ın konuğu olarak, yaşanmış hayat hikayelerine Empati yapan oyuncu Deniz Baysal, bilinmeyen aile yaşamını da NTV izleyicileriyle paylaştı. ‘Annem kanserle mücadele etti, şimdi de babam kansere yakalandı’ diyen Deniz Baysal Yurtçu’nun cümlelerinden öne çıkanları paylaşıyoruz…
Yapımcılığını BBO Yapım’ın gerçekleştirdiği Empati’de yaşanmış hikayelerle Empati kuran Deniz Baysal Yurtçu, kendi yaşamına dair de çok özel bilgiler paylaştı. Oyunculuğa lisedeki tiyatro öğretmeni Zekeriya Bey sayesinde başladığını söyleyen Yurtçu, “Tiyatro öğretmenim Zekeriya Hocam sayesinde mesleğimi yapabiliyorum. Onun yeri bambaşkadır bende. İtekledi beni. Ben yapamam diyordum, çok korkuyordum. O beni zorla ajansa yazdırıp, ‘ben sizin için bu kadar şey yaptım, sen de benim için bunu yapacaksın” diyerek beni ajansa götürüp kaydettirdi’ dedi.
Annem kanserle mücadele etti. Şimdi Babam kansere yakalandı…
Düştük. Bazen biz annemi kaldırdık, bazen annem bizi kaldırdı! 
Deniz Baysal Yurtçu, annesinin kanseri atlattığını söyleyerek hastalık sürecini de şöyle anlattı: ‘Zor bir süreç oluyor. Hasta taraf incinmiş oluyor ve hayatı çok sorguluyor. Biz de bilmediğimiz için sen çok güçlüsün diye gazlamaya çalışıyoruz. Bu hastalığa karşı koyan insanların hikayesini çok okudum, ben artık güçlü olmak istemiyorum diyorlar. Annem de onu dedi, mücadele etmekten yoruldu ve güçlü olmak istemiyorum dedi. Annem kemoterapi görürken, İzmir’de bir iş çekiyordum ve her kemosunda yanında olabildim. Moral çok önemli, kendine bakmak önemli, ama dile kolay. Bir kere bu hastalığa yakalanınca, hep tedirginsin. Başın ağrısa bile, nüksetti mi diye soruyorsun kendine. Düşüyorsun, bazen biz annemi kaldırdık, bazen annem bizi kaldırdı.’ 
Çocuk istemiyorum
Çocuğumun olmasını istemiyorum
Müzisyen Barış Yurtçu ile 3 yıllık bir evliliği olan Deniz Baysal, ‘Çocuğumun olmasını istemiyorum’ derken, anne olmak düşüncesini de şöyle anlattı: ‘İnsanoğlu her an değişebilir. Şu an böyle düşünüyorum: Çocuk bana uzak. Çocuk sorumluluğunu da istemiyorum. Ama çocuğun olursa seversin diyorlar, tabii ki severim, ama ben çocuğumun olmasını istemiyorum. Hayatımdan mutluyum, Barış da öyle. Bir birbirimize her şey oluyoruz zaten…’ 
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merkez Bankası ile ilgili dikkat çeken altın satışı iddiası! ‘Şubat ayında başladı…’Merkez Bankası ile ilgili dikkat çeken altın satışı iddiası! ‘Şubat ayında başladı…’
Şeyma Subaşı’ya sosyal medyadan soğuk duş!Şeyma Subaşı’ya sosyal medyadan soğuk duş!
Bakan Koca: 81 bin 108 personel kadroya geçtiBakan Koca: 81 bin 108 personel kadroya geçti
Milli elektrikli tren TCDD’ye teslim edildiMilli elektrikli tren TCDD’ye teslim edildi
Kılıçdaroğlu’ndan gece videosu: Kirli işlerKılıçdaroğlu’ndan gece videosu: Kirli işler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD ordusuna ait 2 helikopter Alaska’da çarpıştı! 3 asker öldü…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Bilgin açıkladı! Emekli maaşlarına refah payı geliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın çocukları ve kardeşinin şirketine haciz şoku
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prof. Dr. Naci Görür’den Adana uyarısı! ‘Yönetimlere ilettik…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İBO’NUN EVİ YANDI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merkez Bankası ile ilgili dikkat çeken altın satışı iddiası! ‘Şubat ayında başladı…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Olay yaratan görüntülerin ardından annesi devreye girdi! Neslihan Atagül evi terk etti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
EMPATİ’DE AHMET MÜMTAZ TAYLAN’IN KONUĞU OYUNCU DENİZ BAYSAL YURTÇU
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MAXIMUM UNIQ’E BAHAR GELDİ!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !