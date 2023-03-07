Empire State binasında deprem anması

ABD’nin New York kentinde bulunan Empire State Binası, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hayatını kaybedenler anısına Türk Bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.
6 Şubat’taki 7.7 ve 7.6’lık iki büyük Kahramanmaraş depremi sonrasında meydana gelen 6.4 ve 5.8’lik iki Hatay depremi ağır hasarlı bazı binaların yıkılmasına neden olmuştu.
Malatya Yeşilyurt merkezli 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmesi ardından bilanço ağırlaştı. Yeni enkazlar oluşurken ölü ve yaralı sayısı da artış gösterdi. Enkaz çalışmalarında sona yaklaşılırken Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü ve yaralı sayısı AFAD tarafından açıklanıyor.
Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin son bilançosunu açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 46.104 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Depremde hayatını kaybeden on binlerce vatandaşımızın anısına ABD’nin en ünlü binalarından biri Türk Bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı. ABD’nin ünlü Empire State Binası Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler anısına Türk Bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.