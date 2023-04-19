Merkez Bankası dolar, faiz ve enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 22,91 TL iken, bu anket döneminde 23,15 TL oldu.
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 23,52 TL ve 24,08 TL olarak gerçekleşti.
FAİZ BEKLENTİSİ ARTTI
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,50 iken, bu anket döneminde yüzde 8,73 oldu.
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi nisan anketinde de yüzde 8,5 oldu.
ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşti.
BÜYÜME BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ
Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi nisan anketinde de yüzde 3,5 oldu.
GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi de bu dönemde yüzde 4,4’te sabit kaldı.
CARİ AÇIK BEKLENTİSİ ARTTI
Katılımcıların 2023 yılı cari açık beklentisi bir önceki anket döneminde 36 milyar dolarken, nisan anketinde 37,8 milyar dolar oldu.
2024 yılı cari açık beklentisi de iki anket döneminde sırasıyla 25,9 milyar dolar ve 25,8 milyar dolar olarak açıklandı.
2023 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.