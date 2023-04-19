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Merkez Bankası dolar, faiz ve enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası dolar, faiz ve enflasyon tahminini açıkladı
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19 Nisan 2023 - 15:39
Merkez Bankası’nın nisan ayı piyasa anketinde dolar, enflasyon, faiz ve cari açık beklentisi artarken, büyüme beklentisi değişmedi.

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