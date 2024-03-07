Alec Baldwin’in ölümlü set kazası davasında gelişme: Cezaevine gönderildi

Alec Balwin’in elindeki silahla görüntü yönetmeninin vurulup hayatını kaybettiği “Rust” filminin davasında oyuncu, ikinci kez “kasıtsız adam” öldürme ile suçlanıyor. Görülen davada bir set çalışanı suçlu bulundu.
“Rust” filminin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, Ekim 2021’de sette Alec Baldwin tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. 2023 yılının ocak ayında “kasıtsız adam öldürme” ile suçlanan aktörün hakkındaki suçlamalar üç ay sonra düşmüştü.
YİNE SUÇLANDI
Ortaya çıkan yeni kanıtların ardından 65 yaşındaki oyuncuya yeniden “kasıtsız adam öldürme” suçlaması yöneltildi. The Hollywood Reporter’ın haberine göre, yeni kanıtlarda “oyuncunun tuttuğu silah değiştirilmişti” ifadesi yer alıyor.
SUÇLU BULUNDU
Film setinde yaşanan trajik kazayla ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Sette “ateşli silahların güvenliğinden” sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed suçlu bulundu.
26 yaşında Reed, “kasıtsız adam öldürme suçundan” hakim tarafından suçlu bulundu ve doğrudan cezaevine gönderildi. Reed’in 18 ay cezaevinde kalacağı ve 5 bin dolar ceza ödeyeceği belirtildi.
“İHMALKARDI, DİKKATSİZDİ VE DÜŞÜNCESİZDİ”
Reed’in avukatları ise Reed’in günah keçisi olduğunu, Baldwin’in asıl sorumlu kişi olduğunu öne sürdü. Reed için mahkemede “İhmalkardı, dikkatsizdi ve düşüncesizdi” ifadeleri kullanıldı.
OYUNCUNUN DAVASI TEMMUZ AYINDA
Gelecek temmuz ayında ise Alec Baldwin hakim karşısına çıkacak. Rust filminin setindeki trajik kazanın davası 9 Temmuz’da görülecek. Davanın 9 gün sürmesi bekleniyor.
Oyuncu eğer suçlu bulunursa 18 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
NE OLMUŞTU?
2021’de ABD’nin New Mexico eyaletinde, “Rust” filminin çekimleri sırasında trajik bir kaza yaşanmıştı. Ünlü aktör Alec Baldwin, sette görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmuş, yönetmen Joel Souza’yı da ağır bir şekilde yaralamıştı. Aktör, görüntü yönetmeninin sette ölümüyle ilgili olarak “kasıtsız adam öldürmeyle” suçlanmıştı.