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Meral Akşener’den dikkat çeken ‘adaylık’ mesajı! Partililerin çağrısına yanıt verdi…

Meral Akşener’den dikkat çeken ‘adaylık’ mesajı! Partililerin çağrısına yanıt verdi…
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20 Haziran 2022 - 15:30

Partisinin belediye başkanı ile bir araya gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener’den cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması geldi. Akşener’in belediye başkanlarının “Bizim cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz” sözlerine “Ben Başbakan adayıyım, geri dönüşü olmaz” diye yanıt verdiği öğrenildi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin belediye başkanları ile genel merkezde bir araya geldi. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda Akşener daha çok başkanları dinledi. Seçim süreci ve parti politikalarının sahadaki yansımalarının ele alındığı toplantıda belediye başkanları izlenimlerini anlattı.

“BİZİM CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ SİZSİNİZ”

Habertürk’te yer alan habere göre; toplantıya katılan belediye başkanları Akşener’e “Bizim Cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz” dedi. Anadolu’da da bu yönde bir talep olduğunu dile getirdi. Ancak Akşener bu sözlere “Ben açıklamamı yaptım, başbakanlığa aday olduğumu söyledim. Bunu söyledik bundan geri dönüş olmaz” dedi.

BİRİNCİ PARTİ OLMA İDDİASINI YİNELEDİ

İYİ Parti Genel Başkanı seçimlerde birinci parti olma iddiasını da yineledi. Bu sözün boşuna söylemediğini, hedefin belli bir strateji ve plan çerçevesinde dile getirildiğini ve hedefe de ulaşılacağını kaydetti.

Partinin kalkınma politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale’nin de bir bölümüne katıldığı toplantıda ekonomi için ayrı bir parantez açıldı.

Geliştirilen stratejilerin başarılı olduğu ancak halka anlatılması noktasında daha anlaşılır ve daha sade bir iletişim dili kullanılmasının faydalı olacağı belirtildi.

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