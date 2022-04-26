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ABD’den ‘Osman Kavala’ tepkisi: ‘Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz’

ABD’den ‘Osman Kavala’ tepkisi: ‘Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz’
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26 Nisan 2022 - 12:29

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gezi Parkı davasında iş insanı Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının “derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı yarattığını” söyledi.

 ABD Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala’ya verilen hapis cezası kararının “derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı” yarattığını belirterek serbest bırakılmasını istedi.

Mahkeme dün Gezi Parkı davasında dört buçuk yıldır tutuklu yargılanan iş insanı ve aktivist Osman Kavala’yı hükümeti ortadan kaldırmaya çalıştığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca daha önce aynı iddialardan beraat etmiş olan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin de hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.

“TÜRKİYE’YE ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ”

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “(Kavala’nın) adil olmayan bir şekilde suçlu bulunması insan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle uyumlu değildir. Osman Kavala ile keyfi olarak hapis cezasına çarptırılan diğerlerini serbest bırakması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına uyması Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz” denildi.

Avrupa Komisyonu’nın dış politikadan sorumlu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Twitter’da “Mahkeme Osman Kavala aleyhine ömür boyu, diğerleri aleyhine ağır hapis cezası vererek olabilecek en sert kararları aldı. Bu hükümler AİHM’nin kararlarını görmezden geliyor. Temel hak ve özgürlüklere saygı duyulması günümüzde her zamankinden daha önemli” dedi.

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