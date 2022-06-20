Reytinglere Ebru Yaşar damgası! Konuk olunca reytingleri uçurdu…

Yapımcılık konusunda başarılı işlere imza atan Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği, müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren Kanal D’nin müzik programı “Şarkılar Bizi Söyler” yeni bölümü ile dün akşam ekranlara geldi. Sezon finali yayınıyla ekrana gelen bu bölümünde “Sevilen Şarkılar” söylendi.

Albümleri ve seslendirdiği şarkılar ile adından söz ettiren şarkıcı Ebru Yaşar, Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konukları arasındaydı. Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları, Türk Müziği’nin güçlü sesi Ebru Yaşar ve başarılı oyuncu Celil Nalçakan oldu. Müzik dünyasında “Kirpi” lakabıyla tanınan klarnetin usta ismi Bülent Altınbaş muhteşem performanslarıyla Şarkılar Bizi Söyler’e damga vurdu.

EBRU YAŞAR FIRTINASI ESTİ

Eylül ayından itibaren her cumartesi izleyiciyle buluşan fenomen müzik eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, muhteşem bir sezon finaliyle ekranlara geldi. Ebru Yaşar geçmişten bugüne en sevilen şarkılarıyla müzik şöleninde yerini aldı.

Programın ilk dakikalarında “Cumartesi” şarkısıyla izleyiciyi selamlayan Ebru Yaşar “Kalmam, Nasıl Uyuyorsun, Ben Bilmem” gibi sevilen şarkılarıyla mest etti. 90’lı yıllarda çıkardığı “Bu Sahilde” isimli şarkısıyla başlatacağı nostalji rüzgârı “Seni Anan Benim İçin Doğurmuş, Ateşten Gömlek, Yeminim Var” şarkılarıyla devam etti.

MÜZİK ZİYAFETİ YAŞANDI

Başarılı oyuncu Celil Nalçakan keyifli sohbeti ve hikâyeleriyle geceye renk kattı. Hikâyelerini süsleyeceği şarkılar hep birlikte söylendi, Şarkılar Bizi Söyler stüdyosunda müzik ziyafeti yaşandı.

REYTİNGLERE EBRU YAŞAR DAMGASI

Ebru Yaşar’ın sezon finaline konuk olduğu Şarkılar Bizi Sözler, reytinglere de damga vurdu. Ebru Yaşar’ın performansıyla damga vurduğu Şarkılar Bizi Sözler sezon finali; Total ve 20+ABC1 kategorilerinde 4’üncü ve Ab kategorisinde de 5’inci olarak, sezon başından beri en çok izlenen bölüm oldu.

TOTAL’DE VE ABC’DE 4’ÜNCÜ OLDU

18 Haziran 2022 Cumartesi gününün reyting sonuçlarına göre;

Total kategorisinde; TV8’in fenomen yarışması Survivor All Star birinci, Show TV’nin sevilen programı Güldür Güldür Show ikinci, FOX Ana Haber Hafta Sonu üçüncü, Kanal D’nin başarılı müzik eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler dördüncü ve Show Ana Haber beşinci oldu.

AB kategorisinde; Survivor All Star birinci, Güldür Güldür Show ikinci, FOX Ana Haber Hafta Sonu üçüncü, Survivor Ekstra dördüncü ve Şarkılar Bizi Söyler beşinci oldu.

20+ABC1 kategorisinde ise; Survivor All Star birinci, Güldür Güldür Show ikinci, FOX Ana Haber Hafta Sonu üçüncü, Şarkılar Bizi Söyler dördüncü ve Survivor Ekstra beşinci oldu.