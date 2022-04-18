Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Demet Sözünün aldı

Demet Sözünün aldı
3 views
18 Nisan 2022 - 14:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen iftar programında ünlü isimlerle bir araya geldi.

Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne istediğini açıkladı

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Cenk Eren, “Sayın Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katılan değerli sanatçılarımız müzik yasağını gündeme getirdiler mi acaba? Bilgilendirirlerse bizleri, memnun oluruz” ifadelerini kullandı.

CENK EREN’E YANIT

Davete katılan şarkıcı Demet Akalın, bu paylaşıma yanıt vererek, “Bilgilendireyim… Elbette… Belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim söyledim” dedi.

“ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAKLARININ SÖZÜNÜ ALDIM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u yanına çağırdığını da ifade eden Akalın, “Hatta kendisi Kültür Bakanımızı yanına çağırdı. Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım… Bekleyeceğiz, saygılar Cenk Bey” açıklamasını yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mehmet Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamalarına sert tepki! “Salgın kadere kısmete kaldı”Mehmet Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamalarına sert tepki! “Salgın kadere kısmete kaldı”
Alena Tilki Kendisinin eleskterenlere ne cevap verdiAlena Tilki Kendisinin eleskterenlere ne cevap verdi
BACAKLARINDAN BİLEKLERİNE DEHŞETİN İZLERİ!BACAKLARINDAN BİLEKLERİNE DEHŞETİN İZLERİ!
Kulis: Kılıçdaroğlu Gece Yarısı Davutoğlu’nu Aradı, Gültekin Uysal’ı SorduKulis: Kılıçdaroğlu Gece Yarısı Davutoğlu’nu Aradı, Gültekin Uysal’ı Sordu
İstanbul için ürküten rapor! 7.5’lik depremde bu 13 ilçe yıkılacakİstanbul için ürküten rapor! 7.5’lik depremde bu 13 ilçe yıkılacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
2022 Coachella Festivali’nden renkli görüntüler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamalarına sert tepki! “Salgın kadere kısmete kaldı”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alena Tilki Kendisinin eleskterenlere ne cevap verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BACAKLARINDAN BİLEKLERİNE DEHŞETİN İZLERİ!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kulis: Kılıçdaroğlu Gece Yarısı Davutoğlu’nu Aradı, Gültekin Uysal’ı Sordu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul için ürküten rapor! 7.5’lik depremde bu 13 ilçe yıkılacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ece Seçkin Çölün Ortasında Bikinili Pozlarını Paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü oyuncu da itiraf
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Sözünün aldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bıçaklı taksiciden şok tehditler: ‘Seni bıçaklarım’
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya’nın ‘kırık oku’! ‘Batan gemi nükleer savaş başlığı taşıyordu’Nisan 15, 2022-3:56 pm
Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe dünyaya geldiNisan 15, 2022-3:53 pm
2 kat arttı! ‘NATO kararı Türkiye’yi etkiler’Nisan 15, 2022-3:51 pm
Ünlü iş Adamı Yeni MalatyaSpor’a TalipNisan 7, 2022-2:57 pm
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !