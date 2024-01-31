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Meral Akşener’den CHP ve İmamoğlu’na büyük salvo: Bizi engellemek isteyen Saraçhane!

Meral Akşener’den CHP ve İmamoğlu’na büyük salvo: Bizi engellemek isteyen Saraçhane!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Ocak 2024 - 12:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. “İktidar bizden rahatsız, HDP’liler bizden rahatsız ama son dönemde görmeye başladık ki ana muhalefet partisi de bizden rahatsızmış” dedi. Partisinin pankartlarının asılmasını Saraçhane’nin engellediğini söyleyerek, “Saray sansürüne de belediye sansürüne de mecbur değilsin” dedi.

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