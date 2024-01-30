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Dünyayı 10 yıl içinde bekleyen büyük tehlike ortaya çıktı. Ölümcül sonuçlara ulaşabilir

Dünyayı 10 yıl içinde bekleyen büyük tehlike ortaya çıktı. Ölümcül sonuçlara ulaşabilir
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Ocak 2024 - 17:07
Uzmanı, “Dünyada 10 yıl içinde en ciddi hastalıklardan biri internet bağımlılığı olabilir. Ölümcül sonuçlara ulaşabilir” diyerek uyarılarda bulundu.

Psikiyatri Uzm. Dr. Mehmet Çevik, internet bağımlılığının tehlikelerini anlattı.

İnternet bağımlılığı konusunda uyarıda bulunan Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Çevik, “İnternet bağımlılığı gelecek 10 yılın en ciddi hastalıklarından biri olacak” dedi.

Uzm. Dr. Çevik, “TUİK’in 2023’te yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de internet kullananların oranı yüzde 87,1’dir. Bu bağımlılık sadece genç ve ergenleri değil, orta yaşlıları da etkilemektedir. İnsanlar gerçek ilişkilerden uzaklaşıp sanal ilişkilere yöneldikleri için internet bağımlılığı gelecek 10 yılın en ciddi hastalıklarından biri olacaktır” dedi.

“ÖLÜMCÜL SONUÇLAR DOĞURABİLİR”

İnternet bağımlılığının alt türlerinin de olduğunu belirten Uzm. Dr. Çevik, “Oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı ve hatta ‘selfie’ bağımlılığı gibi farklı bağımlılık türleri vardır. Bunlar basit gibi görünse de, çok hızlı büyüyüp ölümcül sonuçlar doğurabilirler. Muğla’da selfie yüzünden ölen bir kişinin ardından bölgede selfie çekenlerin sayısı 10 kat artmıştır” diye konuştu.

“İNTERNETTEKİ SÜRE 4-5 SAATİ GEÇİYORSA TERAPİ GEREKEBİLİR”

“Ne zaman terapiye ihtiyaç duyulur?” sorusuna cevap veren Uzm. Dr. Mehmet Çevik, “Eğer siz de gününüzü internetle başlatıyorsanız, günde 4-5 saatten fazla internette vakit geçiriyorsanız, her gittiğiniz yerde sosyal medyada fotoğraf paylaşmak istiyorsanız ve internet yüzünden işinizi, eşinizi veya arkadaşlarınızı ihmal ediyorsanız veya bu konuda şikayetler duyuyorsanız, bir terapi sürecine başlamanız gerekebilir” dedi.

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