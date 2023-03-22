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Meral Akşener HDP’ye sert sözlerle yüklendi: Nevruz katile özgürlük dileme günü değil

Meral Akşener HDP’ye sert sözlerle yüklendi: Nevruz katile özgürlük dileme günü değil
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22 Mart 2023 - 14:49
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yapmış olduğu konuşmada HDP’li Ahmet Türk’ün Diyarbakır’daki Nevruz etkinliğinde sarf etmiş olduğu “Dönem, Öcalan’ı özgürleştirme dönemidir” cümlesine tepki gösterdi. Akşener, “Bizim için Nevruz sevginin günüdür, katile özgürlük dilenme günü değildir” ifadesini kullandı.

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