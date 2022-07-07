Son dakika deprem mi oldu? 7 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 7 Temmuz 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz’den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..
7 TEMMUZ 2022 SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:45:36 40.7953 28.0938 15.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI
05:01:38 40.0262 40.0965 5.0 -.- 2.3 -.- UMURLU-OTLUKBELI (ERZINCAN)
04:24:27 37.8572 27.0658 1.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:20:44 38.1102 23.9032 4.6 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN
03:48:40 35.3827 25.3285 12.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:31:13 40.2075 34.1975 4.4 -.- 2.1 -.- TERZILI-SUNGURLU (CORUM)
00:42:27 37.7972 29.3683 8.0 -.- 1.4 -.- DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) REVIZE01 (00:42:27)
00:25:26 40.7778 31.5205 9.7 -.- 1.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU)
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, envantere yeni alınan 4 mobil araçla afet sonrası oluşan hasarları hızla tespit ediyor. Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, “Dünyada gerçekleşen afetler ve bu afetlerin hasar tespit sürelerine bakıldığında Türkiye, hasar tespitin hızı ve doğruluğu, itiraz yüzdesinin düşüklüğü noktasında dünyada ilk 3’te yer alıyor” dedi.